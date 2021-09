Unidos por Tlaxcala, una alianza simulada: Gisela Rubach

Tres factores fueron determinantes para la derrota de la alianza “Unidos por Tlaxcala” en el pasado proceso electoral: la unión PRI-PAN-PRD no cuajó, el nulo apoyo del gobernador Marco Mena y el peso político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió la estratega política Gisela Rubach Lueters.

Al aceptar que la derrota en Tlaxcala fue muy dura en su carrera, la estratega de la campaña de Anabell Ávalos refirió que

una cosa fue lo acordado por las dirigencias arriba, y otra que no se vieron resultados abajo, en tierra, con las estructuras.

Sobre Marco Mena, sin tapujos expresó que cada vez queda más claro hacia dónde jugó, a cuidar sus intereses, a proteger su espalda y, nos guste o no, un gobernador siempre tiene mucho poder y controla muchas cosas en un proceso electoral, que pueden ser a favor o en contra del candidato o la candidata de su partido.

En cuanto al Presidente refirió que es innegable su peso político y hasta hoy

no hay manera de darle vuelta a esa parte, porque Tlaxcala es uno de los estados en donde mejor evaluado está y donde llegaron muchos programas con fines electorales y fue impresionante cómo se bajaron y desplegaron en el último mes y medio, pero así son las elecciones, así se juega y cuando no tienes todas las canicas completas para jugar así, pues es difícil.

En entrevista posterior a su conferencia denominada “Campañas en pandemia: ¿Qué aprendimos en 2021?” , dictada en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política desarrollada del 21 al 23 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, en la que Tlaxcala tuvo presencia, Gisela Rubach expresó que las elecciones del 6 de junio dejaron muchas enseñanzas que deben ser analizadas para los seis procesos electorales de 2022, dos más en 2023 y la próxima elección presidencial en 2024.

En lo personal, Gisela Rubach deseó que a Tlaxcala le vaya bien con Lorena Cuéllar como gobernadora y aseguró que, independientemente de que haya coordinado la campaña de “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca fue una excelente candidata, pero “el ánimo y humor de la gran parte del votante estaba en otro lado”.

La estratega política Gisela Rubach Lueters manifestó que el papel del gobernador y la alianza PRI, PAN, PRD fue determinante para la derrota electoral de Anabell Ávalos Zempoalteca/Moisés MORALES

¿Qué enseñanza le deja Tlaxcala?

La enseñanza es la misma, no se gana una elección hasta el día de la elección, valga la redundancia, con votos. No se gana antes y se debe respetar la voluntad de la gente, es la que decide a quién se lo dará, uno no se puede confiar y obviamente sin estructuras, sin quien defienda tu voto, etcétera, es difícil ganar.

Agregó que no se pueden echar en saco roto los más de 230 mil votos logrados por Ávalos en la jornada comicial, pero también criticó el papel del PRI, PAN y PRD por interesarse más en las diputaciones y alcaldías que en ganar la gubernatura.

¿Hubo simulación, maestra Gisela?

Yo te diría que ni siquiera simulación porque no se lograron las metas que se habían propuesto porque no había cómo, ¡no había cómo! Y por otro lado, es innegable el peso del presidente en Tlaxcala, no hay manera de darle vuelta a esa parte.

En su conferencia dijo que hubo gobernadores que entregaron plazas, ¿Tlaxcala fue un caso de esos?

Estoy segura que sí, estoy segura que sí porque no hubo el apoyo, se paró todo, o sea, hubo muchas cosas y el tiempo nos dará la razón, así como ya se la dio a la candidata en Nayarit y al de Sinaloa y Sonora.

¿La candidata de Unidos por Tlaxcala fue una buena o mala candidata?

Anabell fue una buena candidata, una candidata que transmite en el contacto directo con la gente, pero yo no voto en Tlaxcala… era la mejor opción, pero aquí no es de quién es la mejor opción, sino quién al final del día junta el mayor número de votos.

Como se dice en el argot de la consultoría política, ¿Tlaxcala fue un fracaso en su trayectoria?

Para mí fue una derrota muy dura y fuerte en mi carrera, pero también estoy consciente de hasta dónde y qué se podía hacer en el contexto, y es muy difícil en este momento competir contra una marca tan fuerte y poderosa como Morena, respaldada con el Presidente haciendo campaña todos los días. Aunque él no aparece en la boleta, es un impacto en la decisión del votante.

¿Qué le dejó Tlaxcala como estratega política?

Tlaxcala me dejó una grata experiencia en el sentido de su gente, del equipo, de cómo se involucró cada vez más gente en la campaña de Anabell, mucha gente comprometida sudando la camiseta, que no tenían horarios… ver todo ese interés y entrega de la gente que apoyó a Anabell es la experiencia más grata y también conocer a Anabell.

Agregó que para los próximos comicios de la entidad habrá de valorarse el papel de cada partido y si las alianzas funcionan para PRI, PAN y PRD, marcas muy distintas estructuralmente a Morena, PT y Verde.

Enseñanzas Gisela Rubach expresó que las elecciones del 6 de junio dejaron muchas enseñanzas que deben ser analizadas para los seis procesos electorales de 2022, dos más en 2023 y la próxima elección presidencial en 2024.

#Tlaxcala | Contemplan que los tres templos religiosos más afectados en la entidad estén listos para el 2022... https://t.co/rPaR3VDCvO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 19, 2021

