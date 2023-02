Uniformes no serán negocio de Gobierno

Sin titubear, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, sostiene que la implementación del uniforme único para los niveles básico y medio superior, no es un negocio para el Gobierno de Tlaxcala.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, el también director general de la Unidad de Servicios Educativos en la entidad enfatizó que están impulsando una estrategia de desmercantilización del sector educativo.

La intención es que los órganos directivos de las escuelas dejen de hacer, a través de la venta de uniformes, acuerdos con proveedores, pues afirmó que estas prácticas en algunos casos han dejado beneficios para las escuelas, pero, en otros, solo han sido personales.

Con la implementación del uniforme único, dijo, combaten el negociar con la educación, en el ánimo de atender el espíritu del artículo tercero constitucional que habla de la gratuidad del sector educativo.

Meneses Hernández recalcó que la entrada en vigor del nuevo uniforme, a partir del ciclo escolar 2023-2024, no significa una pérdida para los comerciantes, al contrario, señaló que la producción quedará abierta para quien adquiera el diseño.

El sector empresarial ha manifestado que ya no podrán vender uniformes, ¿es cierta esa apreciación?

No, sí los van a poder vender. Lo que pasará es que las prendas que tenían en bodega ya no las van a poder vender, pero esto lo anunciamos el 14 de julio de 2022, entonces ya no se pueden decir sorprendidos.

El Acuerdo de la implementación del uniforme único fue dado a conocer el pasado mes de julio de 2022, y quedó establecido que durante el ciclo escolar 2022-2023 no habría necesidad de comprar los tres uniformes escolares,

La publicación establecía un plazo de 180 días para presentar el modelo del uniforme único, además especificaba que en el caso de escuelas indígenas ellos construirían a favor de su identidad, por eso se establecieron 56 diseños.

Por ello, la Colección Tlaxcallan, como fue denominada por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (institución encargada de esbozar el uniforme) consta de 12 diseños, uno por cada nivel y subsistema educativo, atuendos que estarán vigentes en agosto de 2023, sin derecho a prórroga.

NO HAY INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, POR NO SER GRATUITO EL UNIFORME

Ante la polémica causada por la gratuidad del uniforme en Tlaxcala, tal y como lo establece un ordenamiento promulgado en 2017, el funcionario estatal sostiene que no han incumplido al no solventar esta necesidad.

Homero Meneses expresó que la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para el Estado de Tlaxcala, que promovió una actual colaboradora de la Sepe, Sandra Corona Padilla, en su carácter de legisladora en ese tiempo, es clara y establece que su cumplimiento está sujeto a la suficiencia presupuestal.

Añadió que actualmente no cuentan con los recursos suficientes para cubrir lo que establece la ley, pues los recursos están siendo destinados para ampliar la cobertura educativa en todos los niveles.

Citó como ejemplo que en Tlaxcala las instituciones de educación superior surgieron en la década de los 70’s, con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Tecnológico de Apizaco, las normales, sin embargo, han registrado un crecimiento menor en los últimos años, por lo que no cubren la demanda actual.

Por lo que, en los últimos años, en la entidad han edificado cinco nuevas universidades, tres Benito Juárez en los municipios de Xaltocan, Cuapiaxtla y Zitlaltepec, la Universidad Intercultural de Ixtenco y una extensión del Instituto Politécnico Nacional.

No estamos violando la ley, porque es muy clara y establece bajo qué condiciones el Gobierno del Estado debería entregar los uniformes gratuitos, aunque esto no afecta otros beneficios como la entrega de útiles escolares y para el ciclo escolar 2023-2024 los estudiantes también recibirán mochilas gratuitas apuntó.

DOS EJES IMPULSARON EL UNIFORME ÚNICO

El secretario de Educación comentó a este Diario que fueron bajo dos ejes que impulsaron el uniforme único, la primera relacionada con eliminar cualquier tipo de estereotipo orientados a construir una igualdad sustantiva.

Apoyar a la economía familiar fue el segundo elemento tomado en cuenta, que de manera colateral va orientado a la desmercantilización del servicio educativo.

El diseño corrió a cargo de docentes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y de uno de sus estudiantes, Aldair Villaseñor Pérez, adaptados a los criterios establecidos por un consejo liderado por la Sepe-Uset.

¿Por qué tiene que ser un uniforme deportivo?

Los creadores defendieron los criterios para definir este estilo de ropa, el primero fue el tema de la versatilidad, cuando pusimos sobre la mesa que era necesario eliminar estereotipos.

Por ello, abordamos el tema de movilidad y mayor comodidad en clases para la vida saludable, educación física y otros deportes.

¿Los diseñadores tuvieron la libertad de proponer el diseño o se adaptaron a los requerimientos oficiales?

Nosotros les mencionamos algunos aspectos, como la economía, para que en la producción masiva los atuendos fueran accesibles a todas las familias.

Ellos plantearon que fueran resistentes al agua, que tuviesen un toque de impermeabilidad, incluir el reflejante por temas de seguridad, abrigadores y que al mismo tiempo la tela permitiera la sudoración, así como componentes de flexibilidad y transformación.

De acuerdo con Homero Meneses la versatilidad permitirá que los colectivos escolares definan el momento en que el uniforme pueda utilizarse en sus diferentes variantes, como falda, pantalón o short.

¿Qué pasa si llego a la institución sin uniforme?

No debe permitirse la exclusión de ningún alumno, bajo ninguna circunstancia, los alumnos pueden y deben entrar a la escuela en cualquier circunstancia, el uniforme es deseable para dar característica de identidad y por temas de seguridad, pero no una limitante para estudiar.

¿Quién va a hacer los uniformes?

Cualquier productor, taller o empresa, pequeño o grande, del estado de Tlaxcala u otras entidades si le resulta costeable. Los padres de familia van a poder comprar los uniformes donde mejor les convenga, ya sea en el tianguis o en el centro comercial.

¿Cuál será el procedimiento para poder fabricar los uniformes?

Estamos convocando a las cámaras textiles y empresariales para ofrecerles los diseños, tallas y patrones, para poder venderlos a quienes estén interesados en fabricarlos.

Explicó que la Sepe está haciendo el llamado para que acudan a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y adquieran los elementos necesarios para maquilar los uniformes, que tendrán un costo estimado de 10 mil pesos, que servirán para la institución y cubrir el trabajo de los diseñadores.

Durante la entrevista comentó que evitaron la presentación del uniforme en físico para que el diseño no fuera clonado y que la adquisición sea por la vía legal.

No obstante, señaló que en caso de darse casos de piratería en los uniformes no establecerán acciones de vigilancia para garantizar su autenticidad.

¿Hay suficiente producción de telas para los uniformes, no habrá desabasto?

Sí, no son telas extraordinarias, tampoco de uso tan común, pero no es algo que se tenga que mandar a pedir a algún lugar o que alguien tenga la patente de ella.

¿La gente va a gastar más o menos con estos uniformes?

Mucho menos, el costo promedio de los tres uniformes que se utilizan hoy en día en las escuelas públicas oscila entre los mil 700 y dos mil pesos, en algunos casos se incrementa por otros aditamentos como playeras, camisas y calcetas.

Para hacer frente a los gastos que se generan actualmente en uniformes, el titular de la Sepe comentó que se hicieron los estudios de mercado para que el costo de salida del uniforme único oscile entre los 500 y 600 pesos, aunque planteó que podrán comprar dos o tres dependiendo de la organización familiar.

Argumentó que los 600 pesos son considerados de manera inicial, aunque a mayor producción es previsible que para el siguiente ciclo escolar el costo pueda bajar hasta los 400 pesos, al ser una producción generalizada.

¿Los fabricantes tendrán que hacer un trámite de registro ante la Sepe?

Justamente eso estamos eliminando, antes se iban a formar con los directores de la escuela para garantizar la venta en las instituciones y eso es lo que ya no vamos a permitir. Enfatizó que en caso de que algún directivo busque dirigir la venta a algún productor, la conducta será sancionable.

¿Habrá inclusión?

Es un tema que está resuelto a nivel internacional, si un estudiante decide acudir a la institución con falda, no habrá ninguna consecuencia para los estudiantes, están en libertad de hacerlo.

La implementación del uniforme estará orientada a garantizar la igualdad sustantiva y en apoyo a la economía familiar.

600 pesos será el costo del uniforme , el cual entrará en vigencia del ciclo escolar 2023-2024.

*Con información de Diana Zempoalteca