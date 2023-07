“Va por México” ganará Presidencia, afirma Santiago Creel

En tono seguro y confiado, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó “quiero, puedo y debo ser presidente del país”, en entrevista para El Sol de Tlaxcala.

Local

Durante gira de trabajo por la entidad tlaxcalteca en la que realizó una visita de cortesía a las instalaciones de este Diario, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que quien encabece la Presidencia de la República será emanado de la coalición “Va por México”, de integración plural por las fuerzas opositoras del país.

Planteó que en el proyecto concurren mujeres y hombres de buena fe, que ven en México una esperanza de que puede haber un gobierno mejor.

Durante su visita a Tlaxcala, Santiago Creel Miranda visitó este Diario. | Mizpah Zamora

Ante el cuestionamiento de si se mantendrá en el proceso establecido por el denominado Frente Amplio por México, no dudo en decir que llegará hasta el final.

Lo voy a hacer con mucho entusiasmo, con convencimiento, eso es lo que tengo en mente, ese es el proyecto que nos representa para congregar fuerzas plurales, distintas, diversas”, apuntó.

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México. | Mizpah Zamora

A pregunta expresa de ¿quién va a ser el candidato del Frente Amplio por México?, respondió: su servidor, con quién está hablando.

- ¿Por qué deberían escoger de entre una gama de personajes a Santiago Creel?

- Porque he sido parte de una generación que me ha permitido construir la gran mayoría de las instituciones modernas, democráticas, políticas, económicas y sociales del país. Este país debe reconstruir su orden constitucional.

GENERAL DE DIVISIÓN O SOLDADO RASO

- ¿Qué va a hacer si no es candidato del Frente?

- Muy fácil, no tengo problema, no me conflictúa ni la pregunta ni la respuesta, o soy general de división o soy soldado raso, respondió en entrevista con este Diario.

Reconoció que el encabezar la candidatura presidencial de “Va por México” no depende de él, sino de la gente que pueda votar, no obstante, planteó que se va a mantener en la primera línea de defensa con el cargo que la gente quiera que ocupe, “dando la batalla por México”.

- ¿Considera usted que la gente quiere que sea Presidente de México? - Sí

- ¿Va a ser Presidente de México? - Sí

- ¿Si yo le doy mi voto, qué me ofrece a cambio? - Compromiso y cumplimiento de palabra. Comentó brevemente.

TRES DÉCADAS DEFENDIENDO AL PAÍS

El panista Santiago Creel Miranda afirma que entre más de una decena de personajes que han levantado la mano para encabezar el Frente Amplio por México, los 30 años que tiene en el servicio público lo hacen un candidato nato.

Recuerda que participó en la integración del otrora Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral; del Instituto Nacional de Transparencia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras.

Añadió que participó de manera activa en siete importantes reformas políticas que ha tenido el país, la última en 2014. Y en la defensa de la autonomía del INE.

Como actual presidente de la Cámara de Diputados, externó que su tarea ha sido votar en contra de la reforma constitucional en materia electoral y solicitar la atención prioritaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la legalidad, la batalla y el respeto a la Carta Magna.

HABRÁ UNIDAD EN EL FRENTE

Al visitar la tierra de la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien abiertamente manifestó que participará en el proceso para obtener la candidatura presidencial de “Va por México”, externó que no habrá ruptura en la amistad.

- “Estoy en la tierra de mi amiga y me han tratado muy bien.”

- Pero compiten por un mismo cargo, ¿la política rompe amistades?

- No y menos en este caso que nuestro objetivo es básicamente el mismo, concretamente de cambiar a este gobierno”, contó en entrevista.

Insistió en que Beatriz Paredes Rangel y él están convencidos del objetivo que hay que priorizar, que son un equipo y se mantienen unidos.

“Al igual que Beatriz y algunos otros y otras compañeras nos ponemos a disposición de un proyecto colectivo de integración plural en un Frente Amplio por México”, comentó.

IDEOLOGÍAS, ORÍGENES Y TRAYECTORIAS DISTINTAS

A pesar de conformar un proyecto de plataformas diferentes con puntos de vista contrarios, Creel Miranda confió en que tienen la inteligencia para encontrar los puntos en común.

Las ideologías, orígenes y trayectorias diferentes, sustentó, les han permitido encontrar coincidencias ante un Gobierno Federal como el actual que -dijo- destruye el bienestar, genera dolor que puede evitarse y desmerece a la gran mayoría de los mexicanos.

Respecto a una militancia tlaxcalteca, acostumbrada a la alternancia, el político mexicano pidió que “tomen conciencia de los resultados de este gobierno, de los efectos reales que se traducen en inseguridad, falta de bienestar, de medicamentos, atención médica, rezagos educativos y más”.

Es enfático en que existe una mala política de gobierno, con una estrategia absurda y criminal -de abrazos y no balazos-, de provocar la pérdida de vidas.

FRENTE AMPLIO NO ES SIMULADO

Respecto a la definición del método para determinar la candidatura a la Presidencia de la República, para los comicios de 2024, confió que es de consenso y no por dedazo.

“No es una instrucción presidencial o el destape de una corcholata, es un proceso nuevo, complejo sí, democrático y con todos los problemas que incluye la democracia”, asentó.

Fue claro que no caerán en un proselitismo adelantado al describir que el frente es una figura regulada en la ley electoral y que los partidos pueden adoptar.

Respecto a si coincide con el planteamiento de que es tiempo de las mujeres, contestó que es momento de garantizar la paridad, de generar las mismas oportunidades de desarrollo, trabajo, salario y más.

Por ello, resaltó que la alternativa que apoya permitirá a la ciudadanía decidir la opción que les convenga a través de debates, contrastes de propuestas, con una participación real y efectiva de la sociedad civil.

- Dicen que usted es el candidato de la oligarquía, ¿qué responde a eso?

- Pues, que no hay mayor oligarca en este país que el Presidente de la República, ha agrupado a todas las elites y las ha puesto a su servicio, a cambio de privilegios que antes no contaban.

Declaró que acceden a prerrogativas de contratos, en obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, en bienes y servicios, las prebendas de sus familiares, “no hay mayor oligarca en México que López Obrador”.





El panista afirma que los 30 años que tiene en el servicio público lo hacen un candidato nato.

Con información de Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala