Vacuna contra Covid todavía no está a la venta en Tlaxcala

Empresas farmaceúticas instaladas en Tlaxcala todavía no tienen a la venta la vacuna contra Covid-19, pese al anuncio nacional de que a partir del 20 de diciembre de 2023 estaría disponible en establecimientos autorizados, entre ellos farmacias Guadalajara y del Ahorro, entre otras.

El biológico disponible para su venta es Pfizery los costos autorizados van de 895 a 988 pesos, dependiendo del establecimiento donde se adquiera, tras la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

La ventaja de poner la vacuna a la venta en farmacias y hospitales es que las personas se mantengan protegidas ante el virus. La indicación es que en los propios consultorios de las farmacias sea aplicado el biológico.

Ante ello, este Diario recorrió las farmacias Guadalajara, del Ahorro, FarmaPronto, Similares y Luming y verificó que ayer 20 de noviembre no estaba aún a la venta.

Nicolás N., empleado, compartió que serán algunas las farmacias autorizadas, pero de sus oficinas gerenciales no les han autorizado la venta y por ende, no tienen el biológico en existencia.

“Hasta el momento no tenemos ninguna indicación de venta del biológico que protege contra Covid-19. El sector salud es el único que debe saber qué establecimientos pueden comercializarla”, dijo.

En tanto, una empleada de Farmacias del Ahorro mencionó que a pesar de que en la Ciudad de México está a la venta, en Tlaxcala todavía no saben cuándo llegará.

Por su parte, un empleado de Farmacias Similares refirió que por el momento no tienen indicaciones superiores para vender la vacuna contra Covid-19.

En cambio, las pruebas por medio de isopo para detectar el virus sí las venden en 179 pesos.

“No sabemos si más adelante vamos a manejar la vacuna, nos mandan informes cada mes y no nos dijeron nada. Quizá más adelante”, comentó.

Otro trabajador, quien prefirió no dar su nombre confirmó que en la farmacia donde labora no la venderán. “Definitivamente no venderemos la vacuna contra Covid-19”.

Hasta el momento el sector salud del estado tiene vacuna Abdala contra Covid-19, solo deben acudir a las unidades médicas respectivas.

