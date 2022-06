Velará comité por derechos de las personas con discapacidad

Como una medida para lograr la participación e inclusión social, fue presentado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el Comité Estatal del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad a fin de detectar que no exista violación a sus garantías fundamentales.

En conferencia de prensa, la dirigente estatal del Comité, Gabriela Hernández Islas, explicó que serán un organismo vigilante de que en los tres órdenes de gobierno y los ayuntamientos sean garantizados los derechos de este grupo poblacional, cumplan con la cuota para la integración laboral y no exista discriminación.

Refirió que actualmente es un reto romper las barreras arquitectónicas y sociales contra este sector, como son el lenguaje y de conduta, la integración en los centros educativos, el respeto a las juventudes, a la comunidad sorda, entre otros aspectos.

Comentó que trabajarán conjunto con la CEDH para alcanzar metas comunes y evitar la violación de los derechos humanos, que en muchas de las ocasiones son resultado de los prejuicios que actualmente se mantienen contra las personas con discapacidad.

Ante esto, la presidenta de la CEDH Jackeline Ordoñez Brasdefer, detalló que contribuirá con este comité para garantizar que en los diferentes ámbitos se respeten los derechos de este grupo poblacional, principalmente en los ámbitos laboral y educativo.

Es sumamente indispensable que vayamos de la mano, un trabajo no se podría hacer si no es en equipo, no podríamos alcanzar las metas, los fines y todas esas cuestiones de por dar resultados a la población con discapacidad, sostuvo.

De acuerdo con Hernández Islas, el movimiento es ajeno de algún partido político, es un grupo social interesado en alcanzar la inclusión, que los derechos humanos sean respetados, observados y garantizados.

Y como tal, el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad ha dispuesto que los comités estatales tengan una estructura firme, adecuada para alcanzar las metas y finalidades en cada uno de los estados.

El comité está integrado por las áreas de Comunicación; la Coordinación de Capacitación, Inclusión Trámites y Logística; Coordinación de Generación de Contenidos; de Eventos Culturales y Artísticos; así como la de Enlace Institucional.

