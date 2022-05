Día del Chofer | Mari, mujer que da seguridad al volante

Manejar una unidad de transporte público fue prácticamente la única opción laboral que Mari encontró. La pandemia por Covid-19 y el cambio de administración en su antiguo empleo la convirtieron -el año pasado- en una de las cientos de personas desempleadas que hay en el estado.

María de la Cruz Méndez López, madre de una joven de 24 años, de un adolescente de 16 y de un menor de siete años, es una de las pocas mujeres conductoras que hay en Tlaxcala, trabajo que aceptó para poder contribuir al gasto familiar, pero también por gusto pues uno de sus sueños es manejar un tráiler.

Con motivo del Día del Chofer, que es conmemorado en Tlaxcala este 31 de mayo, Mari, como es conocida, platicó con El Sol de Tlaxcala su experiencia en el volante, a unas cuantas semanas de manejar en la ruta Tlaxcala-Hospitales-San Simón.

Mari contó que su hermano hace cuatro meses fue quien la animó a adentrarse en ese gremio/ Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

A bordo de la unidad que maneja (arreglada con motivos en color rosa), Mari contó que su hermano, quien también trabaja en el transporte público, hace cuatro meses fue quien la animó a adentrarse en ese gremio; además, su esposo también es chofer, pero en una ruta de Puebla.

SER CHOFER MUJER

Para Mari no es complicado manejar la unidad del transporte público, ya que desde hace muchos años domina bien esa habilidad.

Aun así, en un inicio se enfrentó a comentarios machistas de personas que descalificaron su trabajo por el simple hecho de ser mujer, pero las cosas cambiaron y ahora la ven como la conductora de una combi que les da seguridad y confianza.

Además de ser amable, Mari maneja a una velocidad moderada, que le permite llevar a sus pasajeros seguros a su destino y también sacar a tiempo sus corridas, pues cada minuto de retardo le cuesta 20 pesos.

Me gusta ser amable, me gusta ser atenta con los pasajeros, a veces la riego pero siempre trato de ser mejor y no cometer errores porque llevo conmigo muchas vidas... No se me hace difícil porque llevo muchos años manejando, expresó.

Mari, que estando al volante piensa como madre de familia, planea convertir a la unidad que maneja en una de transporte seguro y colocar un moño morado para que quien necesite ayuda pueda acercarse a ella para poner a salvo a las personas, e incluso se compromete a llevarlas a su casa si lo requieren.

La violencia se ha generalizado, a veces también me da miedo porque mi turno termina a las 20:50 horas en San Simón, Xaltocan, y en ocasiones todavía paso a cargar diésel, pero lo bueno es que compañeros de otros turnos están atentos de mí y de lo que necesite, comentó.

Pero se siente protegida porque en sus compañeros de trabajo ha encontrado también aliados.

No falta quien me dice 'adiós' o 'te van a robar', pero afortunadamente ha quedado hasta ahí, en piropos, platicó.

Sin embargo, también recuerda cuando un señor intentó subirse a la combi, le hizo la plática y quiso invitarla a salir, pero ella se hizo un lado casi de forma inmediata al sentir el acoso.

Se enfrentó a comentarios de personas que descalificaron su trabajo por ser mujer / Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

A VECES VAMOS AL DÍA

La situación es compleja para los choferes, el diésel es caro, deben dar mantenimiento y reparar la unidad y a eso se suma que deben entregar al patrón un cuenta todos los días y entonces, a veces, la ganancia es muy poca o de plano no hay.

Otro punto en contra es que, al trabajar por tiempos, los choferes deben checar su tarjeta de turno a una hora exacta, de lo contrario deben pagar 20 pesos por cada minuto que tardan. Cada turno (ida y vuelta) es de dos horas.

Hay días buenos y días muy tranquilos, yo todos los días vengo por algo (dinero) y sí se siente feo que a veces no completamos para la cuenta... Y lo digo así, con tristeza, porque a veces me llevo 200 o 250 pesos, pero eso no me quita la actitud, comentó. Pese a todas las complicaciones no se arrepiente de trabajar como chofer, pues es consciente de que se trata de un trabajo digno.

SU JEFE, UN GRAN APOYO

Marí relato que de no ser por su jefe ella hace mucho hubiera dejado ese trabajo diseñado para hombres, pues él le dio la oportunidad de laborar únicamente de lunes a viernes para no desatender a su familia, y tener un horario que no la ponga en riesgo.

Es muy atento conmigo, siempre cuida que la unidad no me falle, y por lo mismo me da mucho la preferencia, dijo.

Mencionó que incluso durante una reunión, él solicitó al resto de los choferes de esa ruta ayudarla, apoyarla y cuidarla.

Mi jefe me ha dicho que jale más comadres o amigas para trabajar en la ruta... Yo le agradezco mucho a mi jefe porque me considera una persona responsable, y me dio la oportunidad de cumplir con mi responsabilidad de proveedora y ama de casa, indicó.

