Reos mejoran vida creando artesanías desde el Cereso

Elaborar artesanías en un Centro de Reinserción Social (Cereso) es una nueva oportunidad en los reos para mitigar a sus penas y rehacer su vida.

Esta actividad, junto con ejes rectores del penal, preparan a los igual denominados Personas Privadas de la Libertad (PPL) para reintegrarse a la sociedad.

Contrario a lo que muchos creen, en los Ceresos crean artesanías textiles, de madera, plástico y bisutería, que ayudan a los internos a pagar su condena, pero sobre todo a generar un apoyo económico para su familia.

Desde hace ocho años, Eduardo N. pasó de ser reo a un artesano certificado / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

A propósito, este lunes 30 de mayo se conmemora en Tlaxcala a los artesanos y artesanas para reconocer su creatividad, talento, capacidad, habilidad y experiencias al perfeccionar una producción en la rama, incluso de quienes trabajan tras las rejas.

En 1990 fue instituido oficialmente el Día del Artesano en Tlaxcala, con el objetivo de reconocer su valor, pero sobre todo para promover, difundir, conservar y garantizar su desarrollo y preservación en el presente y futuro.

AMO LO QUE HAGO AQUÍ ADENTRO: EDUARDO

Eduardo N. es un ejemplo de artesano tras las rejas, y que pone mucho amor y paciencia para crear productos del gusto de la sociedad.

Él ingresó al Cereso un 30 de abril del 2012 por incurrir en un delito grave, pero desde hace ocho años pasó de ser reo a un artesano certificado.

Y es que cumplir con los ejes rectores que marca el penal: trabajo, capacitación, salud, deporte y área educativa, le ayudó a tener su propio taller textil al interior del Cereso de Tlaxcala.

Eduardo es originario del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, conocido como el “Corazón Textil” de Tlaxcala, y por ello elabora saltillos, gabanes, cobijas, chalecos, bufandas, cobertores, pulseras, monederos, bolsas, juegos de sala y tapetes desde el penal.

Este oficio lo heredó de su padre, por los años 80´s, y actualmente es su esposa e hijos los que venden sus productos elaborados artesanalmente.

EL TELAR

El Sol de Tlaxcala visitó el Cereso de Tlaxcala y recorrió parte de las instalaciones donde PPLs trabajan a diario para generar un ingreso económico.

En una zona del penal hay cuartos acoplados para trabajar material de plástico, hacer pan, hay una tienda, cuartos para aprender a hacer artesanías y al final del pasillo está el peculiar telar de Eduardo.

En un pequeño cuarto existen tres telares (dos grandes y uno chico), pero lo interesante son los productos que hace, desde ropa, cobijas, pulseras, gabanes y saltillos.

En entrevista, Eduardo platicó que hace ocho años se ganó la oportunidad de tener un telar y desde entonces trabaja para desarrollar esta actividad que le genera en promedio unos 500 pesos semanales para ayudar al sustento de su familia.

En los Ceresos crean artesanías textiles, de madera, plástico y bisutería, que ayudan a los internos a pagar su condena / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

-¿Ha sido difícil, Eduardo?

-“Desde luego, pero con apoyo de mi esposa e hijos he salido adelante (…) ellos son los que me surten de hilos y también de repartir mis artesanías”, respondió.

-¿Qué tiempo dedicas a hacer artesanías?

-“Una vez que cumplo mis cursos me dedico a mis artesanías (…) todo depende, si es algo pequeño me hago dos horas, pero si quieren algo más complejo hasta una semana, pues es más laborioso”, refirió.

-¿Cómo te fue en la pandemia?

-“Creo que como a todos, me fue mal porque bajó mucho la venta, pero ahora poco a poco todo vuelve a su normalidad”, comentó.

-¿Dónde vendes tus artesanías?

-“Mis hijos y esposa son lo que se encargan de venderlos, en las visitas al penal me cuentan que no solo se venden en Tlaxcala, sino también en estados de la región y en el extranjero (…) la otra vez hice saltillos para para un cliente de Canada”, respondió feliz.

-Oye, Eduardo… hacer artesanías ¿ha sido útil?

-“Demasiado porque es una tranquilidad, cuando menos te das cuenta ya es hora de la comida o de dormir. Gracias a esto la mente no piensa cosas negativas sino positivas (…) a mí me mantienen activo y sobre todo ocupado, cuando veo ya pasó una hora o un día, una semana, un mes, un año y el tiempo va transcurriendo y no lo sientes, porque tu mente está enfocada en un trabajo”, agregó.

AHORA ME PREPARO PARA INCORPORARME A LA SOCIEDAD

Antes de terminar la visita, Eduardo mostró su capacidad en el telar; al tiempo, dijo que a pesar de los errores, ahora se prepara para incorporarse a la sociedad.

Yo trabajo muy duro y me preparo en el aspecto psicológico, laboral y médico para que cuando salga no vuelva a reincidir. (…) Sí, te equivocaste, pero ya pasó y ahora vamos a darle la vuelta para hacer las cosas mejor, expresó conmovido.

Reconoció que en el Cereso no todo ha sido felicidad, pero gracias a esas experiencias aprendió a valorar a una familia, esposa e hijos, pero sobre todo la libertad.

No sé cuando salga, pero espero que cuando ocurra ya esté totalmente reiniciado. Todo se tiene que lograr a base de esfuerzo y sacrificio, ahora me preparo por mi familia, ellos me han apoyado mucho, finalizó.

DÍA DEL ARTESANO En 1990 fue instituido oficialmente en Tlaxcala, con el objetivo de reconocer su valor, pero sobre todo para promover, difundir, conservar y garantizar su desarrollo y preservación en el presente y futuro.

