[Video] Protestan ambulantes de Chiautempan al ser retirados de las calles

Comerciantes de diversos giros, establecidos en la calles principales de Chiautempan, protestan la mañana de este miércoles 8 de abril al ser suspendida su actividad laboral por indicaciones del Ayuntamiento, como medida sanitaria preventiva por Covid-19.

Los comerciantes manifestaron su molestia porque a nivel federal y estatal las autoridades no han dado indicaciones para que el ambulantaje o el comercio establecido cierre sus puertas, al no decretar aún la Fase 3 de contingencia.

Su enojo aumenta porque centros comerciales y plazas, el Mercado Hidalgo y el comercio establecido continúa sus operaciones de manera normal y sin que sean cerrados sus giros, a pesar de ofrecer varios de ellos productos que no son considerados de primera necesidad.

El estómago no espera y nosotros si no trabajamos no comemos, vamos al día y por eso requerimos salir a trabajar... por qué el presidente (Héctor Domínguez Rugerio) no cierra sus carnicerías y da el ejemplo como autoridad, obvio no lo va a hacer porque no le conviene, expresaron los manifestantes.

Reunidos frente al Palacio Municipal, los comerciantes ambulantes afirman que más de 300 cabezas de familia resultan afectados, sobre todo porque el aviso de suspensión se da en medio de la Semana Santa, que en temporadas normales representa una oportunidad para aumentar sus ventas al acudir la gente a los templos religiosos.

Foto: Moisés Morales

Los ambulantes laboran en dos turnos y ofrecen productos como: tamales, memelitas, quesadillas, elotes, botanas, hamburguesas, crepas, gelatinas, cócteles, tacos de guisado y canasta, papas y plátanos fritos, cocos, aguas frescas, cinturones, sombrillas, entre otros productos.

Los comerciantes notificados a través de un volante de papel en el que se lee: “a todo el comercio ambulante se le informa que a partir del día 8 de abril del año en curso se suspenderán sus actividades de comercio en su totalidad por medidas sanitarias del Covid-19.

De no acatar las indicaciones de esta dirección serán acreedores de una sanción. Atentamente Dirección de Industria y Comercio”.

No obstante, criticaron que sea Industria y Comercio el área que los notifica y no la dirección de Ingresos, que dirige Carlos Escobar, ante quien pagaron en enero pasado su permiso anual, fecha en la que les entregaron su credencial, una gorra y “una playera que solo sirvió para dos días”.

En estos momentos una comisión de ambulantes es atendida por personal del Ayuntamiento de Chiautempan, encabezados por el director de Gobernación, Francisco Javier Hernández García.

