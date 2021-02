La violencia obstétrica es común en Tlaxcala, pero ningún caso ha sido denunciado para judicializarse, aseveró la directora en Tlaxcala de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México, Rosario Texis Zúñiga.

Local Alcanza coronavirus a las embarazadas

Lo anterior porque a nivel nacional se ventiló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el caso de una mujer a quien se le practicó un método anticonceptivo permanente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin recibir toda la información y bajo presión, así que los ministros deberán impartir justicia con perspectiva de género.

En entrevista, la activista tlaxcalteca, sostuvo que los juristas tendrán que sancionar la acción que es violatoria a los derechos humanos y reproductivos de la mujer, pues los médicos no son quienes deben decidir sobre el cuerpo de la mujer.

“Aunque consideren que ya tiene el número suficiente de hijos, que la mujer es muy joven para parir o que es necesario espaciar el número de descendientes que van a tener a lo largo de su vida reproductiva, ninguna institución o especialista en medicina puede decidir sobre otra persona, es la mujer quien debe hacerlo”, sentenció.

Local A partir del lunes Tlaxcala regresa al naranja del semáforo epidemiológico: SSA

De hecho, insistió que en Tlaxcala es muy común que exista persuasión por parte de médicos y enfermeras para que usen métodos anticonceptivos, pero se debe a la necesidad de los médicos para que cumplan sus metas establecidas de implantes y distribución de métodos.

Por otro lado, mencionó que la asociación civil ha detectado que los profesionales de la salud en clínicas o nosocomios privados, “obligan” a las mujeres a que “den a luz” mediante cesárea, puesto que representa una ganancia económica para ellos.

Los médicos les conviene que sea cesárea en comparación con uno natural, rápido la abrimos y ya, para médicos es más fácil, pero son situaciones que las mujeres no analizan o no consideran violencia obstétrica a pesar de que lo es, pues no pueden obligarte a parir como ellos digan, subrayó.

Fecundidad de mujeres adultas ha disminuido, según cifras de Inmujeres



Continúa leyendo ➡ https://t.co/c9Go1H9xeX#Mujeres #Embarazos pic.twitter.com/mPBeWf05y6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 11, 2021

Finalmente, recomendó a las mujeres en edad reproductiva que no permitan que después del parto les coloquen el dispositivo intrauterino si no lo desean y si algún médico o nosocomio lo hace sin su consentimiento puede proceder legalmente.

No dejes de leer: