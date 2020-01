Pese a tragedia en Tlahuelilpan, continúa el huachicol: AMLO

Al cumplirse el primer año de la tragedia en Tlahuelilpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sigue habiendo robo de combustible en Hidalgo y hace un llamado a los ciudadanos para que no respalden este delito.

“Todavía seguimos padeciendo este robó ya no como antes, por eso me detengo a hablar sobre el tema, porque sigue habiendo huachicol en Hidalgo, es el estado con más tomas clandestinas, segundo lugar el Estado de México. Es un llamado a todos, a la población, en general a las comunidades que viven cerca de los ductos. No es lo que se roben de combustible, son las vidas, es un riesgo altísimo”, expresó durante la conferencia mañanera.

Sin embargo, afirmó que “nadie puede sentirse culpable” por la tragedia en la que fallecieron 137 personas, al estar expuestas en una toma clandestina de combustible.

Pidió que no se estigmatice a los pobladores de esta región por los hechos ocurridos el 18 de enero del 2019, porque fueron víctimas de las circunstancias.

“Nadie puede sentirse culpable, los que pierden la vida, en este caso, están ahí para sobrevivir buscan un ingreso, buscan un apoyo. Nada más que se vaya tomando conciencia, porque nada de esta informalidad debe permanecer”, manifestó.

Mañana la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, llevará las condolencias del primer mandatario y supervisará el avance de los programas.

Foto: Especial

Para atender a las víctimas, realizaron la entrega de 15 mil pesos, así como de las becas para estudiantes, tandas del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, seguro de vida para Jefas de Familia y apoyo para niños y niñas de madres trabajadoras.

López Obrador se comprometió a aumentar las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro conforme al salario mínimo y a seguir dando alternativas, para que la gente no recurra a este delito.

El saldo de la explosión fue de 137 muertos, 13 hospitalizados y 150 afectados.