Llama AMLO a empresarios a la solidaridad y no al litigio

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios a la solidaridad y no al litigio. También dijo que la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas deben pagar un mes de salario completo a sus trabajadores.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador pidió a los empresarios seguir ayudando y puso como ejemplo a Carlos Slim, quien ofreció no despedir a ningún trabajador.

Confió en que no se despida a nadie y que los empresarios garanticen un mes de retiro con goce de sueldo.

El mandatario consideró que el apoyo de los empresarios debe hacerse por humanismo, fraternidad y solidaridad.

Declaran emergencia sanitaria

El gobierno de México declaró emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus hasta el 30 de abril ante el aumento en el número de casos en el país, que alcanzan mil 94 contagios y 28 fallecimientos.

En ese sentido, el gobierno amplió la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público y privado para frenar al coronavirus hasta el 30 de abril, inicialmente fijada hasta el 19.

La declaratoria permite a la Secretaría de Salud dictar las acciones necesarias para atender la emergencia y dar directrices a las distintas secretarías de gobierno para proteger empresas y trabajadores, así como garantizar el abasto de alimentos a la población, entre otras tareas.

No pueden recortar sueldos

Las empresas no podrán suspender la relación laboral ni recortar los salarios durante el mes que se mantenga la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor declarada por el Consejo de Salubridad General debido a la pandemia del coronavirus Covid-19.

"No, según nos explicó la secretaria del Trabajo, el consejero jurídico, creeme que fue uno de los más largos debates, horas y horas, ya casi me aprendí los artículos (...) porque esta declaratoria de emergencia sanitaria es por causa de fuerza mayor y en este caso no permite la aplicación del artículo que tú señalas. La empresa que lo intente se va a enfrentar a un proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara", respondió a El Sol de México durante la conferencia de prensa de la noche del lunes.