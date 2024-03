AMLO asegura que la oposición magnifica las denuncias de violencia a candidatos

La violencia que denuncian los candidatos de la oposición “está magnificada” con “propósitos politiqueros” señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento para aumentar la estrategia de seguridad durante el proceso electoral de este año.

“Es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede con propósitos políticos o politiqueros, por esta temporada por la campaña, pero hay que tenerle confianza a la gente”, declaró el presidente.

López Obrador aseguró durante su conferencia matutina en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional que están trabajando para garantizar la paz y atender las demandas del pueblo; por lo que confía en que la sociedad no se deja “manipular”.

Elecciones 2024 Van 17 políticos que se bajan de las elecciones en Michoacán por violencia

“Estamos trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad en el abasto de agua y en atender las demandas del pueblo, pero es natural que en épocas de elecciones, en esta temporada, ya empieza a haber calor, se encienden las pasiones, pero el pueblo es sabio”, dijo.

También habló sobre las declaraciones del ex canciller foxista Jorge Castañeda en un programa de televisión en el que propone se intensifique una campaña negra contra la candidata Claudia Sheinbaum, a lo que el presidente respondió que le hacen “lo que el viento a Juárez”.

“En sentido estricto no son demócratas. Quieren poder sin pueblo, eso ya no lo van a lograr. Ya no sirven los aparatos de manipulación porque el pueblo es consciente. No les va a funcionar, no les está funcionando. Te imaginas lo que es una campaña de ‘narco presidente’ con miles de millones de menciones. ¿Y qué han hecho? Nos hacen lo que el viento a Juárez”, declaró.

Esto luego de que Ana Elizabeth Vilchis presentará el video en la sección “Quién es quién en las mentiras”, por lo que también solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) intervenga en estos dichos del ex funcionario de la administración de Vicente Fox.

“No con el ánimo de censura. Es para que la gente se de cuenta del nivel de quienes dicen defender la democracia. Advertir que esta es una guerra sucia con base en chismes, en mentiras”, dijo la funcionaria.