AMLO reaparece en video para disipar dudas sobe su salud

Tras cinco días de aislamiento luego de dar positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video, grabado en Palacio Nacional, en el que aseguró que saldrá “bien y adelante de la enfermedad” y agradeció las muestras de solidaridad y cariño por parte de la ciudadanía, mandatarios de otras naciones y adversarios políticos.

Vestido con un abrigo oscuro, el mandatario pidió evitar rumores sobre su estado de salud y aseguró que ha estado pendiente de todos los asuntos públicos, en particular con lo relacionado al combate a la pandemia y la recuperación económica. Incluso aseguró que para la semana que entra llegue a México el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V.

“Todavía tengo Covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo.

“He estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente de la pandemia, estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla para que no falten camas, médicos, enfermeras, equipos y medicamentos en los hospitales Covid, no nos han rebasado las circunstancias”, puntualizó López Obrador mientras caminaba por Palacio Nacional.

El presidente reiteró que para finales de marzo se espera tener vacunados a todos los adultos mayores del país, para reducir la mortalidad por Covid en un 80 por ciento e informó que es probable que se reanude la entrega de vacunas de Pfizer a partir del 10 de febrero.

“Vamos bien, vamos avanzando, desde luego es una terrible pandemia que nos ha afectado también en la economía pero nos vamos a recuperar en lo económico, estoy optimista, ya en enero recuperamos 75 mil empleos, quiero recordar que el año pasado, con la pandemia, se perdieron cera de un millón 400 mil empleos formales.

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

“Ya llevamos recuperados más de 600 mil empleos formales, o sea que nos faltan como 800 mil empleos para tener los 2º millones 550 mil empleos que se tenían antes de la pandemia, hay signos alentadores en la economía, va creciendo, se va recuperando nuestra economía”, afirmó.

Tras su contagio y posterior confinamiento, en redes sociales circularon rumores en los que se mencionaba que el presidente había tenido un problema neurológico y por eso no se mostraba en público.



En su discurso, el mandatario agradeció la muestras de solidaridad y de cariño de los mandatarios de otros países, además de los que le enviaron representantes del sector empresarial de México, obreros, académicos, amigos "y hasta adversarios políticos".

Foto: Cortesía



Insistió en que a su gobierno no lo han "rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos", y además dijo que ha estado resolviendo el tema de las vacuna.



"Es lo mas importante, lo que va a darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños", apuntó.



López Obrador está aislado desde que el pasado domingo anunciara su contagio por covid-19 y su última imagen pública era del lunes 25 de enero, cuando subió a sus perfiles de redes sociales una foto en su despacho después de sostener una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para negociar la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.



El presidente mexicano está confinado en su residencia del Palacio Nacional, donde mantiene cuarentena.

Promete vacunas



Sobre su entrevista con el presidente ruso dijo que le ofreció enviar vacunas Sputnik V las cuales "van llegar para finales de la semana próxima" y dijo que consiguió AstraZeneca envíe alrededor de 870 mil dosis desde India para el 10 de febrero hasta llegar a 1,5 millones

Mientras que del mecanismo Covax que creó la ONU, explicó que les "han garantizado que para febrero vamos a contar con un 1,8 millones de dosis", además de que ya tiene adelantadas negociaciones con la vacuna CanSino de China.

En total, dijo, México para febrero "va a disponer de 6 millones de dosis de vacunas y para marzo, sin ningún problema, vamos a contar con el doble, es decir 12 millones de dosis", cifra con la que no descarta que para finales de marzo "tengamos vacunados a todos los adultos mayores con una primera dosis".

En la videograbación difundida a través de las redes sociales y tras hacer un llamado a la fraternidad ciudadana, López Obrador aseguró que “no hay permiso para dejar inconclusa la obra de transformación”, la cual, dijo, debe consumarse entre todos los habitantes del país.





Con información de EFE