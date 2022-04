Se habla de México en EU por las elecciones, dice AMLO sobre dichos de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que en Estados Unidos se habla de México ahora porque se acercan sus elecciones, luego de que Donald Trump, ex presidente de EU, sostuvo que durante su mandato amenazó al gobierno mexicano para que desplegara militares en la frontera para contener la migración irregular.

Este sábado Trump dijo en un mitin político para apoyar a JD Vanice que amenazó al presidente López Obrador con la imposición de aranceles si no desplegaba el programa “Quédate en México” y se refirió a la visita del canciller Marcelo Ebrard en junio de 2019, de la que dijo que dobló al gobierno de México.

Trump también dijo que el presidente López Obrador “es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”.

Ante esto, el presidente de México dijo que esto se da en un contexto electoral y acotó que, con Trump, “lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones; ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en los Estados Unidos” y esto es por las elecciones que va a haber este año allá.

El mandatario mexicano dijo también que no va a permitir que le falten al respeto a México ni que lo usen como piñata. Asimismo, agregó que a él Trump le cae bien, aunque sea capitalista.

López Obrador adelantó que va a denunciar a los candidatos con la comunidad mexicoamericana para que no voten por esos candidatos que desprestigian a los latinos, mientras recordó que hay 40 millones de mexicanos en EU, mientras subrayó que su gobierno defenderá los ciudadanos latinoamericanos en ese país.

“Tanto los de un partido como los de otro están queriendo, y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racista, discriminatoria, que existe en EU y en todo el mundo; entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido, de los de los dos que hay en EU, ni a ningún candidato, que usen como piñata a México y nos van a tener que tratar con respeto”, subrayó.

Finalmente, dijo que la relación con Donald Trump fue muy buena y la escribió en su último libro, mientras negó que el ex presidente estadounidense le hubiese faltado al respeto con las declaraciones del sábado.