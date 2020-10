Como en el futbol, Muñoz Ledo dice que ganará "4 a 2" la dirigencia de Morena

A horas de que termine este jueves, la segunda fase de la encuesta para elegir a la dirigencia de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, dijo que, como en un partido de fútbol: “estamos en un marcador de 4 a 2 y faltan 5 minutos para que termine. A no ser que a mis jugadores les toque un árbitro venal, para que nos metan dos goles, ¡vamos a ganar!

En entrevista con El Sol de México, reafirmó: “soy puntero. Me sentía más cómodo hace unos días, porque mis adversarios han aprovechado, porque han gastado cien veces más que yo. No hay ciudad en el país que no tenga grandes espectaculares. Violan la ley y la Constitución. Se portan como una pandilla, una pandilla muy especial”.

Cuestionó: “el dinero que ellos gastan nadie sabe de dónde viene”.

El hombre, que desde la década de los 60s ha estado presente en todas las coyunturas políticas del país, afirma: "nunca en la historia política del país: en las contiendas presidenciales del PRI, desde el 1976, es tan grotesca como ésta, con espectaculares. Y entonces se gastaba dinero, pero mucho menos que ahora. Los expertos dicen que se han gastado mil millones de pesos”. Y confía: “Nosotros no gastamos en ningún espectacular”.

Sobre los recursos que eroga el otro contendiente por la presidencia del CEN de Morena, comenta:

“Hay un recurso de 37 diputados de Morena, ante la Contraloría para que se investigue al coordinador parlamentario Mario Delgado de mal manejo de recursos entre 400 y 600 millones de pesos y fácil pueden ser mil”.

Afirma que la actual encuesta “va ser la elección más costosa”.

“Además, tenemos problemas: la ilegalidad brutal. La competencia no se hace con las reglas del partido. Se hace con encuestadoras privadas, que no conocemos”, afirma.

Para cualquier elección hay reglas del INE. Están reguladas las elecciones federales o locales.

¿A usted lo conocen en toda la República?

-Por eso estamos 2 a 1. Y como en un partido de fútbol vamos a queda 4 a 2 y faltan 5 minutos para que termine el partido. A no ser que a todos mis jugadores les toque un árbitro venal, para que nos metan dos goles, vamos a ganar.

Admite que tuvo el mayor reconocimiento de su persona en la primera fase, pero sostengo que ésta es por nombres. A Mario Delgado no lo conocen. Por eso gastan ese dineral para darlo a conocer.

No tengo el temor a perder. Fui el primer promotor de la reforma electoral de 1994. Lo que indigna y coinciden conmigo muchos juristas, es la violación a la Constitución y también, los Estatutos del partido.

Sostiene que esta encuesta no está sujeta a ningún control. “Y no es que tenga temor, pero me indigna porque están violando la Constitución del país y por otra parte, porque están haciendo no solo una elección del dinero sino un gobierno del dinero", indica.

"El dinero es la fuente de toda corrupción, ¿Hay un proverbio que dice: 'Lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener', por aquello de la corrupción", sostiene el legislador.

Además, refirió que su contrincante "tiene en Miami departamentos, una casita en Europa, bueno y también dinero en el banco, en acciones o en la Bolsa de Valores, pero también dinero no fiscalizable en las Islas Vírgenes. Así está la cosa", acusó.

Finalmente insistió en su victoria y le pidió a la militancia, a la opinión pública “que abonemos a la democracia que hemos ganado poco a poco. Recordó que este largo periplo se inició en 1994”.