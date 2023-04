Desaparecen diputados de la 4T Financiera Rural

Diputados de Morena y aliados aprobaron con 254 votos a favor desaparecer la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y abrogar su Ley Orgánica, por lo que pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La iniciativa para extinguir la dependencia fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de abril a San Lázaro.

Te puede interesar: Crédito otorgado por Financiera Rural cayó más de 50% con la 4T

En el texto de su propuesta, el Ejecutivo asegura que la Financiera Rural tenía que desaparecer por ser “un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población a través de los créditos al sector”.

Sociedad Segob pospone reunión con trabajadores de Notimex

Con su extinción, la Financiera Rural deberá transferir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sus bienes, derechos y obligaciones, entrega que será coordinada por la Unidad de Banca de Desarrollo, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la discusión, que se extendió por más de dos horas, diputados del bloque oficialista defendieron la extinción, mientras que la oposición aseguró que es necesaria la institución crediticia.

La diputada María de Jesús Aguirre, del PRI, dijo que la percepción del presidente López Obrador de que la Financiera Rural está atrofiada es errónea, pues aseguró que FND incrementó su patrimonio en 2018 en tres veces, al pasar de 12 mil millones de pesos a 38 mil millones de pesos en un saldo de colocación de cartera de crédito de casi 75 mil millones de pesos.

María del Refugio Camarena, del PRI, aseguró que fue AMLO el que “con su mala administración provocó la crisis de la Financiera Nacional de Desarrollo” y al optar por desaparecerla se deja a más de cinco millones “sin la posibilidad de un financiamiento para conseguir un crédito que les permita seguir produciendo alimento”.

El diputado Ildefonso Guajardo, del PRI, dijo que la Financiera Rural tendría que mejorarse y no destruirse y advirtió que con la desaparición concretada la mañana de este miércoles se deja a los campesinos sin opciones para el financiamiento de sus actividades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Y en este caso de Nacional Financiera no solo la extinguen, sino que no han sido capaces de explicarnos con qué sustituirán el financiamiento al campo mexicano. Nos han dicho que lo harán en forma directa, no nos han dicho ni cuánto, ni cómo, ni a cuáles instrumentos estarán ustedes utilizando”, sostuvo.