Hasta el Ebrard quiere debatir conmigo: Xóchitl Gálvez

CHIHUAHUA. La aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, expresó que las llamadas “corcholatas” de Morena iniciaron campaña años atrás, sin embargo, eso provocó que el escenario político electoral se tornara aburrido, y fue hasta la llegada de ella misma a la contienda que el panorama se puso interesante, incluso hasta el morenista Marcelo Ebrard ha buscado debatir con ella.

“Estaba muy aburrida la contienda, estaba de hueva ahí con las corcholatas, hasta para ellos se puso buena, ya hasta el Ebrard quiere debatir conmigo”, dijo la aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México en entrevista con El Heraldo de Chihuahua.

Sobre los aspirantes a la candidatura por Morena, señaló que “ellos traen una ventaja, años de campaña y sobre todo que traen lana, traen el aparato del Estado, pero pues más vale llegar a tiempo y creo que estoy llegando a tiempo, todavía faltan 10 meses y hay tempo para recorrer el país y hay tiempo para contrastar ideas”.

“Creo que ellos representan la cortina de un proyecto que no ha dado resultados, me hubiera encantado que hubieran resuelto el tema de la seguridad, el tema económico, pero pues no se vio, más bien se vio odio y coraje”, aseguró la senadora.

Gálvez Ruiz dijo estar totalmente de acuerdo con los programas asistenciales, sin embargo, señaló que es inaceptable que los beneficiarios tengan que sufrir para poder acceder a ellos, por lo que resaltó la importancia de firmar un acuerdo con las instituciones bancarias para que los beneficios puedan ser cobrados en cualquier cajero automático, sin que se tengan que pagar comisiones.

-Si bien, ha aclarado que su voto por los programas sociales fue a favor, ¿piensa que sea necesario replantear la entrega de los apoyos?

Hacerlo más eficiente, que los adultos mayores no tengan que sufrir el fuerte sol; un sueño para mí sería que ellos pudieran sacar su dinero en cualquier banco sin pagar comisión, creo que es algo que se puede realizar desde el gobierno y es la sugerencia que le hago a la Secretaría del Bienestar y también, que en lugar de que tengan que usar ese dinero para comprar medicamentos, mejor que haya medicamentos en los hospitales, porque muchos cobran el dinero y enseguida van y lo dejan en la farmacia.

Ese dinero es para que coman mejor, que se puedan dar alguna diversión algún detallito, y no estarlo gastando en medicamentos; muchos de ellos no tienen dientes, es importante conseguir algunas prótesis, aparatos auditivos, es decir, hay que darles a los adultos mayores otro paquete adicional que les permita tener una mejor calidad de vida.

-¿Cómo percibe al panismo actual?

Animado, emocionado, echado para adelante, con muchas ganas a los panistas.

-¿Marko Cortés?

-Lo veo animado, muy contento con la gira que estoy haciendo y con el entusiasmo que estoy levantando, porque estado que toco, estado que se prende y eso ayuda mucho a la contienda.

-Respecto a lo dicho por el expresidente Vicente Fox, quien textualmente pidió que, en caso de llegar a la Presidencia, “quite el apoyo a los huevones” ¿qué opinión tiene sobre los apoyos universales?

Yo sigo pensando que la gente requiere los apoyos, pero lo que necesitamos hacer con los jóvenes, es que después de esos 12 meses tengan algo; hoy muchos de esos jóvenes, se les acaba el apoyo y no tienen trabajo o no pueden insertarse al mercado laboral, por eso es importante darles un paquete de competencias laborales, de habilidades digitales, que aprendan un idioma, aquí (en Chihuahua) tienen que ir mucho a la frontera con Estados Unidos.

Es decir, estoy de acuerdo que los jóvenes tengan estos apoyos, siempre y cuando también les demos otras herramientas que les permitan tener un empleo cuando acabe el apoyo, porque el gobierno no los puede apoyar toda la vida, el actual gobierno los apoya 12 meses, y por eso deben tener lo necesario para que puedan conseguir un empleo.

Propone dar competencias laborales a los jóvenes para que no dependan únicamente del apoyo universal | Foto: Gerardo Aguirre /El Heraldo de Chihuahua

-El actual Gobierno Federal pregona una sensibilidad sobre todo con los grupos vulnerables, incluyendo indígenas, migrantes, de escasos recursos, etcétera, ¿cuál es la realidad que se percibe?

Primero habría que revisar el Fondo de Infraestructura que se le quitó a los pueblos indígenas, el cual permitía hacer caminos, hospitales, crear albergues; también son necesarios los apoyos para los proyectos productivos, por ejemplo, en Creel y otras zonas de Chihuahua hay comunidades que viven del ecoturismo, entonces ahí se podrían impulsar más proyectos que puedan aumentar los ingresos de las personas.

A las mujeres se les debe de dar apoyos productivos, por ejemplo, para sus artesanías, y que puedan ofrecer calidad y ventas a un mejor precio, que los hijos de estas mujeres tengan las becas para que puedan estudiar, tener alguna carrera que les permita vivir.

El campo ahorita está muy abandonado y es un problema real, se debe meterle a todos esos temas, que regresen las estancias infantiles y las Escuelas de Tiempo Completo.

-¿Abrazos, no balazos?

-Claro que no, se debe aplicar la ley, castigar al que se porta mal, aplicación de la ley, basta de tolerar la delincuencia.

-Su opinión respecto a los otros aspirantes para coordinar el Frente Amplio por México.

Respeto y quiero muchísimo a Santiago Creel, somos amigos desde hace muchos años, estamos juntos en esto y hemos convenido que vamos a apoyar al que salga arriba; por supuesto, si él es elegido en esta votación final, porque nunca se tiene seguro nada.

En el caso del PRI, pues está Beatriz y Enrique de la Madrid, a quienes también es tengo enorme aprecio y cariño, y sobre todo también a Miguel Ángel Mancera, fue Jefe de Gobierno cuando yo fui delegada, y lo reconozco como un gran político.

-¿Cuál podría ser la agenda temática para Chihuahua?

Para Chihuahua el bosque sigue siendo una posibilidad, pero hay que hacerlo muy sustentable, hay que reforestar, pero con algún valor agregado, el bosque se puede explotar pero de una manera como lo hace Canadá; se habían comenzado a hacer algunos temas pero con la entrada del crimen organizado a la tarahumara, se han vuelto los amos de la tala.

Muchas comunidades indígenas están en riesgo por el crimen, lo vimos con “El Chueco”, que, por un partido de béisbol, no sólo mató al muchacho, sino que fue y mató a los sacerdotes que lo intentaron defender. Por eso creo que sí necesitamos de invertir en el campo, pero también mejorar el tema de la seguridad, porque yo recuerdo como a veces llegan esos personajes malos a llevarse a los jóvenes a trabajar en los cultivos de amapola y demás. Por eso digo que seguridad y apoyos al campo, es lo que se necesitaría.

Xóchitl Gálvez mantiene la disputa con el presidente López Obrador. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

-Hay un problema del agua en Chihuahua, entre la pugna por el agua y el Tratado con Estados Unidos ¿ve alguna solución?

Chihuahua queda en medio, y pues con Estados Unidos también les está afectando el cambio climático, entonces ¿nos vamos a matar por el agua? Yo creo que la poca agua que caiga hay que retenerla a como dé lugar y hay que tratar el cien por ciento del agua.

-El agua es un tema sensible para Chihuahua

Eso es todo un tema, y creo que es en donde tengo más expertise, el agua es el tema que más he estudiado los últimos años de mi vida, justo por la Ciudad de México que era donde yo pretendía competir. Tenemos que hacer dos cosas, cuidar las afluentes de agua, a donde se genera el agua, que es el bosque; capturar la mayor cantidad posible de agua, y tratar el agua, hay que seguir tratando el agua residual para que esa agua se use en la industria también trate el agua.

Muchos de los problemas por los que no viene la industria es por el agua y en Chihuahua será un problema que se irá agravando con el cambio climático. Por lo que recuperar el bosque de Chihuahua es clave.





-Chihuahua es uno de los bastiones que le quedan a la posición.

Chihuahua representa la oportunidad de refrendar un buen gobierno, creo que nos tenemos que esforzar para hacer un buen gobierno y voltear para acá, necesitamos que el gobierno central voltee más para Chihuahua, no me gusta lo que está pasando en Ciudad Juárez, creo que el gobierno tiene que aplicarse para evitar que la violencia crezca; ahí hay un ex panista ahora de Morena (Cruz Pérez Cuéllar), pero me parece que es una persona que no es tan radical como otros morenistas, entonces sí se puede trabajar con él.

-¿Maru Campos?

-A Maru Campos la quiero mucho, me parece una mujer echada para adelante, hizo un buen trabajo aquí en Chihuahua, la reeligieron y hoy tiene la oportunidad de demostrar qué va hacer como gobernadora, apenas lleva un año y seguramente seguirá hacia adelante y me encantaría, de lograrse este proyecto, trabajar con ella, ya sin tanto castigo porque hoy el Gobierno Federal los tiene castigados (al estado de Chihuahua).