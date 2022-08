Jaime Bonilla acusa a gobernadora de Baja California de tener nexos con el CJNG

El senador por Morena, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que su compañera de partido, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tiene pacto con el crimen cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de utilizar un esquema idéntico en materia de seguridad como el de Genaro García Luna.

Durante su intervención en la Comisión Permanente, el exgobernador manifestó que la inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en Baja California es una falla gubernamental, es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en la entidad.

Es imposible que las policías municipales estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen, lo que iba a pasar, que, si no sabían, todavía está peor, en manos de quién estamos.

Tras ser cuestionado por la senadora Kenia López Rabadán, sobre un video que anda circulando en las redes sobre la acusación contra la gobernadora, el senador Jaime Bonilla respondió:

“Yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles y en lo particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido donde le dice que violó el acuerdo.

“Eso para mí nunca pasó en mi gobierno y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades, donde fue diferente al resto del país, porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cártel donde le dijo: Violaste el arreglo”.

Jaime Bonilla, de fracción morenista, reiteró que “ahora, ¿por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los cárteles. Y yo se lo dije públicamente porque en Baja California hay quien defienda a la sociedad, no vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz”.

El legislador dijo: “yo creo que lo que dije lo ratifico en este momento ahora ante esta comisión porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas de lo que le promete al señor Presidente hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo a la 4T”.

El ex gobernador señaló que no todo mundo está preparado para tomar las riendas y ese es el caso de Baja California, una falta de experiencia, como lo decía, de oficio político, de conocimiento de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad donde se paró la economía, de hecho, todavía hay negocios que no abren, entonces no hay justificación para lo que pasó.

En Baja California, continuó, se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna, palabras del Presidente a la gobernadora en una mesa de seguridad, se lo dijo, “eso no funciona, ella como gobernadora pidió el apoyo y la consideración y el Presidente se lo concedió y le dijo que la apoyaría; sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias, un esquema panista que le dio al traste por muchos años a Baja California.

“Ahora entra con un gobierno de Morena, pero realmente operado por un esquema panista, donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios”.

“En ninguna parte, en ninguna parte un fiscal como el que está en Baja California sobrevive cuando su secretario particular es detenido en la frontera por contrabando y todavía…”, señaló el ex gobernador Jaime Bonilla, quien era interrumpido para ser cuestionado.

Ante la inconformidad de la acusación de Jaime Bonilla, su compañero de partido Leonel Godoy Rangel pidió la palabra para recortarle el tiempo de participación de tribuna, pero la Mesa Directiva le volvió a dar la palabra para que siguiera el orador haciendo su acusación.