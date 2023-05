Ebrard asistirá a encuentro en Florida para defender a migrantes ante leyes de EU

El canciller Marcelo Ebrard anunció un próximo encuentro entre dirigentes comunitarios y autoridades en Miami para diseñar una estrategia de acción frente a iniciativas y leyes anti-inmigrantes y racistas en Estados Unidos.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que se reunió la tarde del domingo con mil 200 trabajadores agrícolas en Wimauma, Florida, informó que la reunión se realizará el próximo 30 de junio.

El primer objetivo, dijo el canciller, es determinar la participación y orientación del Gobierno mexicano “en cómo defender a nuestras hermanas y hermanos en toda la Unión Americana, sobre todo en Florida, porque en Florida va a entrar en vigor una ley claramente contraria a nuestra comunidad y que puede dar lugar a muchos abusos".

Me invitaron a encuentro de comunidades mexicanas para el 30 de junio, temas: avances del Plan 2021-24 y protección de nuestra comunidad frente a leyes racistas como las aprobadas en Florida. No están solos. pic.twitter.com/uZGLdaABL4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2023

Adelantó que en la reunión se prevé que asistan dirigentes de diversas agrupaciones de migrantes de Estados Unidos y servirá para evaluar y determinar los próximos pasos a seguir del Plan de Acción para las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior.

Durante la reunión que mantuvo Ebrard con trabajadores en Miami, el canciller prometió mayores oportunidades de movilidad laboral y reiteró la defensa de los trabajadores migrantes mexicanos de leyes y políticas racistas.

Ebrard destacó el trabajo y la contribución de trabajadores migrantes a las sociedades de Estados Unidos y México.

He sido invitado al Encuentro Nacional de la Comunidad Mexicana en Estados Unidos que tendrá verificativo el 30 de junio y 1o de Julio en Florida. Ahí estaremos !! pic.twitter.com/S9AAcGdlTK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2023

Estas declaraciones se dan apenas unos días después de que Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar de inmediato a migrantes indocumentados con el pretexto del Covid-19.

Pero instauró otras restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8 que sí permite a los migrantes pedir asilo al llegar a la frontera, pero tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos haberlo solicitado en los países por donde han pasado o de lo contrario pueden ser deportados rápidamente.

La región afronta un inédito flujo migratorio en la región con más de 2.76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

México ha registrado también un incremento anual de más del 43 % en el número de "personas en situación irregular en México" en 2022, cuando detectó 444 mil 439.