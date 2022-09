Preocupa a farmaceúticas compra de medicamentos de la 4T

Esta semana, el gobierno federal, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), inicia el proceso de compra anticipada de medicamentos para los años 2023-2024 por un monto estimado de 215 mil millones de pesos, situación que preocupa a la industria farmaceútica porque implica mantener precios fijos y no se prevén tiempos adecuados para planear la producción y encontrar las materias primas.

Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), advirtió que desde que el Presidente publicó la convocatoria de compra en el Diario Oficial de la Federación se ve un panorama “incierto y preocupante”, pues los procedimientos AA-012M7B997-E85-202, AA-012M7B997-E86-2022 y AA-012M7B997-E87-2022 no corresponden a una licitación de carácter internacional sino de una adjudicación directa que desde inicio pone incertidumbre al proceso.

A través de estos procedimientos, el Insabi busca comprar mil 454 claves, lo que equivale a tres mil 145 millones de piezas que llegarían a 33 instituciones de salud y seguridad del país.

Sin embargo, para este procedimiento de compra se redujó la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que en 2020 firmó un acuerdo con México para dar asesoría y asistencia técnica para la compra de medicamentos, pues en este proceso sólo fungirá como “revisor de documentos”, advirtió el Inefam.

También preocupa a la industria que el gobierno federal no prevé respaldo presupuestal en el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados para el próximo año y no está garantizada la logística de distribución, acusan.

Las farmacéuticas deben entregar los días 27, 28 y 29 de septiembre sus propuestas de oferta de productos, con precios mínimos y máximos, por lo que el Inefam recomendó a los representantes de las firmas que “sean cuidadosos al regresar las cifras porque se espera que sean contratos abiertos”, es decir, que no se respete el orden de prelación y que a pesar de que se espera la participación de tres distintos jugadores por contrato, “existe la posibilidad de que una sola fuente tenga el abasto de cien por ciento en dos años”.

También advirtió que se espera que los representantes de la Cuatroté van a negociar fuerte. “¡Ojo ahí! ¡Tengan cuidado! Vean las cantidades solicitadas porque (se comprometen) no se las adquieren y ya bajaron el precio”, más si se trata de productos en los que hay que pagar impuestos de importación.

José Carlos Ferreyra, también de Inefam, agregó que a vez que se definan los montos de compra, el gobierno deberá lanzar la convocatoria de adquisición, pero si no hay reglas eso puede crear un “incentivo perverso” en el que las instituciones dejen una proporción importante fuera de la compra consolidada y al final realizan procesos complementarios de adjudicación directa.

Indicó que en este proceso se puede presionar a que haya precios a la baja y eso incentive que no haya un número suficiente de participantes y el gobierno tenga que buscar las medicinas o insumos en “adjudicaciones sobre la marcha”.

“Vemos que lo que ha estado ocurriendo en los últimos años podría reproducirse al cierre del sexenio”, aseguró Enrique Martínez.

Juan Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) dijo que le “preocupa mucho que no se ven acciones y un plan definido que incluya un esquema de distribución. Ustedes saben que de nada sirve comprar si no hay un esquema articulado”.

Planteó que para la industria es importante planear la fabricación y sin un proyecto integral es difícil prever la compra de materia prima, más en un escenario internacional complicado por la inflación y en donde se ha vuelto difícil conseguirlos.

Aseguró que “el panorama es incierto y preocupante” si a ello se le suma la falta de un esquema de distribución.

COMPRAN MÁS GENÉRICOS

Según el análisis de Inefam el 96.5 por ciento de los medicamentos e insumos que están demandando son genéricos y el resto 3.5 por ciento son de patente.

El precio promedio estimado del costo de medicinas genéricas es de 34.41 pesos, mientras que de los de patente es de mil 277 pesos en promedio.

De las 20 claves de medicamentos con el mayor número de piezas se estima que de paracetamol se adquirirán hasta 140 millones 386 mil piezas a un precio promedio de 4.48 pesos, el omeprazol o pantoprazol se comprarán más de 110 millones 532 mil piezas en 8.55 pesos y de metformina se comprarán más de 101 millones 271 mil piezas a 8.92 pesos.

En entrevista con El Sol de México, Enrique Martínez dijo que en esta ocasión el monto de compra de medicinas por patente está por arriba de lo histórico.

El representante empresarial no se muestra optimista dado que “han hecho un proceso un tanto descompuesto con las compras consolidadas hasta ahora y de entrada no tenemos total certidumbre de que vayan a hacer un proceso más ordenado. No lo han mostrado en los últimos años”.

Comentó que según el plan del gobierno federal se prevé que en el mes de octubre se concluya la adquisición bianual, pero eso significará que habrá atraso en el abasto porque la industria requiere de al menos seis a siete meses para comprar materia prima o traer al país insumos de importación.

Indicó que la principal preocupación es que ahora que la industria está interesada se empiece a programar la producción, las importaciones y al final no se les asigne la compra.

Refirió que lo que también se observa es que “no hay un conocimiento de fondo de las necesidades” porque en algunos casos la demanda institucional se queda hasta 50 por ciento debajo de la demanda que presentó el gobierno en años anteriores y en otros casos crecimientos exponenciales que implican un reto a la industria, por ejemplo, el crecimiento de demanda en medicinas para atender un tipo de cáncer