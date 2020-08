PES pierde 11 diputados federales

En lo que va de la LXIV Legislatura, el Partido Encuentro Social (PES), además de no tener registro, ha perdido 11 diputados federales en San Lázaro, legisladores que se los ha llevado el Partido del Trabajo que busca la presidencia de la Mesa Directiva para el último año, que tienen como ingrediente las elecciones intermedias de 2021.

La información consultada por El Sol de México señala que son cinco diputadas y diputados que luego de pertenecer a la bancada del PES, decidieron migrar a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo: Elba Lorena Torres Díaz, María Rosete Sánchez, Olga Juliana Elizondo Guerra, José de la Luz Sosa Salinas y José Luis García Duque.

Otros legisladores que ganaron la elección del 2018 con las siglas del PES, pero que nunca formaron parte del grupo, son: Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zavalza, Mary Carmen Bernal Martínez, Benjamín Ángel Robles Montoya, Clementina Martha Dekker Gómez y Maricruz Roblero Gordillo.

Caso especial el del diputado Gerardo Fernández Noroña, que llegó a San Lázaro gracias a las siglas del PES, que ahora lo tiene enfrentado con esa bancada, por presunta cooptación y tráfico de legisladores para engrosar las filas petistas que le permitan alcanzar la tercera fuerza lograr la Mesa Directiva.

“Yo me enteré, ya que iba a ser el registro, unos días antes, de que estaba bajo las siglas de Encuentro Social, yo no lo sabía; yo pensé que estaba desde un principio. El distrito que me correspondió caminar era de Encuentro Social, asignado a Encuentro Social’’, explicó Fernández Noroña.

Y citó el mismo caso del diputado Mario Delgado; “fíjate, dos casos que son singulares. Mario Delgado fue elegido bajo las siglas del Partido del Trabajo. O sea, él estaba asignado al Partido del Trabajo. Pues es Morena, es obvio que es Morena’’.

Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legisladora priista, respondió de manera enfática al anhelo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presidir este órgano legislativo que debe respetar las normas del Congreso, mientras subrayó que, “sobre el acuerdo político está la ley”.

En este sentido, la legisladora tricolor sostuvo que no tiene el menor temor de un amago del PT para arrebatarle al PRI el derecho de presidir la Mesa Directiva en la Asamblea federal, pues está estipulado en su Ley Orgánica y, también, en la conformación de la actual legislatura que el PRI, como tercera fuerza política, debe presidir la mesa en su último año de sesiones ordinarias.

“El PRI como tercera fuerza política que ha sido por dos años en San Lázaro, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso y de acuerdo a nuestro reglamento, le corresponde le corresponde ocupar la presidencia (de la Mesa Directiva) en el tercer año”, enfatizó.

Al subrayar que se trata de una cuestión de legalidad, dijo que existe siempre una posibilidad de darle “vuelta a la ley”, pero destacó que esto va más allá del acuerdo político, pues se trata de respetar la legalidad y las normas dan la posibilidad al PRI de proponer la presidencia de la Mesa Directiva en el último año de la presente legislatura.

En este sentido, subrayó que “quien se apega a la ley no teme, en este caso el PRI está apegado a la legalidad”, puntualizó.

Por lo que toca a las acusaciones del grupo parlamentario de Encuentro Social contra el del PT, en torno a la compra de legisladores para que dejen su bancada y se vayan a esta última, y así, hacerla crecer, para argumentar mayoría numérica frente al PRI, quitándole su derecho a la Mesa; la legisladora yucateca dijo que, esto es asuntos que compete a la vida interna de las bancadas y son los propios legisladores quienes tendrán que aclarar esta situación.

Señaló que en el PRI respetan a los demás legisladores, aunque el PT no tenga a veces muy claro el principio del respeto hacia ellos.

Al término de la reunión de la primera Comisión de la Permanente que se desarrolló en el Senado de la República, la legisladora habló también de su partido, luego que éste celebró su Consejo Político y de la propuesta de que el presidente del partido designe candidaturas, desplazando a los Comités Estatales. Sobre este asunto dijo que en el Revolucionario Institucional debe evitar la centralización de las decisiones y la concentración del poder.

“Yo creo que el PRI debe de evitar a toda costa caer en la tentación de replicar al interior del partido lo que estamos viendo en la Presidencia de la República”, dijo. También abundo que “concentrar no es de ninguna manera garantía de democracia y de eficacia electoral”, aunque acotó que necesita ver con cuidado y atención la propuesta. Con información de Rafael Ramírez

