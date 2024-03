Respalda AMLO a gobernadora Evelyn Salgado en destituir a la fiscal Sandra Luz Valdovinos

Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado en la destitución de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos.

Durante la conferencia matutina el presidente expresó al respecto: “Tiene todo su derecho, está muy claro en la Constitución de Guerrero de que tiene la facultad la gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero, si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora”, dijo el mandatario federal este viernes en su conferencia mañanera desde La Paz Baja California Sur.

Esto, luego de que la gobernadora Salgado informó que destituía ayer a la fiscal, al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad tras la muerte del estudiante normalista Yanki Gómez, pero Valdovinos dijo que defenderá su permanencia en el cargo.

Por otra parte, el presidente al hablar del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la reciente reunión que tuvo el senador morenista Ricardo Monreal con los padres de los estudiantes, dijo que se quiere reunir con los padres para hablar directamente, pues no confía en intermediarios.

“Nosotros lo que queremos es tener mejor —con todo respeto a mi amigo compañero hermano Ricardo Monreal y a cualquier otro intermediario—, lo que yo quiero es hablar con los padres de los muchachos, porque no le tengo confianza a los intermediarios, ya lo he dicho, muchas veces, no le tengo confianza a los intermediarios”, apuntó.

También minimizó la violencia que hay en el país y dijo que es una estrategia de al oposición maximizar los hechos de inseguridad, mientras argumentó que en su gobierno ha bajado los índices delictivos.

“Estamos bajando el número de homicidios en el país, y está bajando considerablemente el número de robos y casi hemos reducido al 80% el número de secuestros en el país, y digo esto porque lo sabihondos, las evidencias que tienen como estrategas los del bloque conservador, ya decidieron de que para afectarnos el tema es exaltar, magnificar todo lo relacionado con la violencia, esa es su estrategia. Nosotros estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad”, concluyó el presidente.