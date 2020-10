Ricardo Anaya señala fracaso de militarización de AMLO y Calderón

El excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, afirmó que la estrategia de seguridad basada en la militarización del país que implementó en un principio Felipe Calderón y continuó Andrés Manuel López Obrador es un fracaso.

En un mensaje en video para promover su libro “El Presente, Pasado y Futuro de México”, Ricardo Anaya expresó que considera que “a estas alturas, está muy claro el fracaso de la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada por Peña Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al hacer un repaso sobre los orígenes del narcotráfico en México, desde la década de los años 40 a la fecha, Anaya destaca que también está claro que “los abrazos, las claudicaciones, las ocurrencias y las frasecitas del presidente pues no llevan a ninguna parte”.

Al recordar también que el narcotráfico y la violencia son un mal que se propició por falta de estrategias y voluntades decididas, sostiene que no pretende engañar a nadie diciendo que la violencia del país se resolverá de inmediato y enfatiza que “el problema es complicado y toma tiempo”.

Para resolver el grave problema de la violencia, es necesario comprender el problema del NARCOTRÁFICO.



Las ocurrencias y las frasecitas de AMLO no llevan a ninguna parte.



¿Acusarlos con sus mamás?

¿Abrazos, no balazos?

¿Más funciones al Ejército?



¡Eso es no entender NADA! pic.twitter.com/Sc7AOwsD0X — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 19, 2020

Finalmente, expone que los mexicanos no podemos resignarnos a vivir con los niveles de violencia que hoy vivimos y asegura que con la estrategia correcta, “sí es posible recuperar la paz”.