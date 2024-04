Sector obrero ya no es un botín electoral, afirma presidente del Congreso del Trabajo

Hoy en día, los trabajadores ya dejaron de ser el voto corporativo que las organizaciones sindicales comprometían a cierto partido. Eso se acabó”, afirmó Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo.

En entrevista con El Sol de México, el líder sindical, que agrupa a más de cinco millones de trabajadores formales y tres millones de informales, dice que el sector obrero ya no es un botín electoral.

Puede interesarte: STRM critica reforma para usar ahorros de trabajadores en el Infonavit en construcción de casas

“Soy el primer presidente del Congreso del Trabajo que llega sin partido. Siempre he sido sindicalista. Mi vocación y responsabilidad están en esta posición. Al interior analizamos eso de que tenemos una diversidad de trabajadores y de organizaciones que ya no están con un solo partido”, dice Soberanis Moreno.

El Congreso del Trabajo, conformado el 18 de febrero de 1966, agrupa a las 54 grandes centrales obreras del país, entre las que destacan la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).

Finanzas Se benefician 8.9 millones con alza del 20% en salario mínimo

“Tenemos una diversidad de trabajadores y de organizaciones que ya no están con un solo partido (...) Y por regiones, hay centrales obreras que al interior tienen varios colores. En unas regiones le van a un partido político y en otras, la misma organización sindical, vota por candidatos de otra filiación partidista”, dijo Soberanis Moreno.

Los sindicatos ya no votan en bloque, advierte y agrega que otro de los cambios políticos es que el sector obrero busca a los candidatos presidenciales para presentarles sus demandas, contrario a lo que se hacía en el pasado, cuando los aspirantes les presentaban sus propuestas.

“Presentaremos nuestras demandas para que las tomen en cuenta los candidatos, para que ellos conozcan cuáles son las necesidades legítimas de los trabajadores, a diferencia de muchos años que se hizo al revés. Los partidos decían, esto y esto voy a hacer por ustedes los trabajadores. Cuando no se escuchaba la voz de los trabajadores ellos decidían”, dijo.

Foto: Twitter @FretNacional

Sobre las demandas de los trabajadores, el líder sindical señala que están la mejora salarial y de condiciones de trabajo, un sistema de pensiones justo y un retiro digno, además de un acceso más ágil y accesible a los empleos.

“Son muchos los aspectos del tema laboral. Serán los temas principales que se abordarán. México no puede crecer o no va alcanzar niveles de crecimiento si no toma en cuenta a los trabajadores”, señalo el dirigente.

Reyes Soberanis Moreno afirmó que ya está en contacto con los representantes de los candidatos presidenciales para tratar los asuntos laborales y negocia una reunión, ya sea en un evento público masivo o solo con una representación del Congreso del Trabajo.

“Si hay condiciones será antes de que termine este mes, de acuerdo a la agenda de las y los candidatos, pero si nos dicen que no se reúnen con el Congreso del Trabajo está bien, lo presentamos en una conferencia de prensa. Nosotros vamos a hacer públicas nuestras demandas. La reunión es por atención con los candidatos”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Aclaró que se elabora al interior de la central obrera un plan integral de mediano y largo plazos, el cual será entregado a los candidatos

“Plantearemos qué necesitamos para avanzar, para mejorar las condiciones de trabajo y se habla de nuevas reformas. Se trata de un plan integral. Eso es lo que vamos a hacer. Será un planteamiento de mediano y largo plazos para el sector obrero. Hice un proyecto que presenté al Congreso del Trabajo, se los entregué para que cada organización incorpore sus peticiones, necesidades y sus puntos de vista y, con eso, llegar a un documento final”, manifestó el dirigente sindical.