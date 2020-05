Sobre energías limpias, PAN podría presentar controversia constitucional

La dirigencia nacional del PAN analiza presentar una posible controversia constitucional para defender el derecho de los mexicanos a energía más barata y por el cuidado del medio ambiente.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza dijo que al interior de este partido se apuesta por las energías limpias y renovables, así como que se apoyarán todas las alternativas legales posibles nacionales e internacionales.

“Acción Nacional explorará todos los caminos legales nacionales e internacionales posibles, desde apoyar los amparos presentados, hasta la posibilidad de impulsar una controversia constitucional, porque hay invasión de facultades del Poder Legislativo para regular la energía eléctrica, particularmente las energías limpias”, dijo.

Además, criticó que los acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, ahuyentan la inversión, la generación de empleos e invaden facultades del Poder Legislativo, pues detalló el sector energético, representa el 7 por ciento de la economía de nuestro país, 31 por ciento de los ingresos públicos y el 18 por ciento del presupuesto.

Admitió que la crisis en el sector energético no empezó con el Covid-19, pero el problema se disparó en este sexenio con las decisiones desafortunadas del gobierno federal, tales como la crisis del desabasto de combustible al inicio del sexenio, la cancelación de los contratos con las empresas que hicieron los gasoductos, la construcción de la Refinería Dos Bocas y la mala conducción de Pemex.

Así mismo, “la compra ilegal e inútil de pipas de gasolina que no cumplía con estándares de nuestro país ni de transparencia, la pésima actuación de la Secretaría de Energía frente a la OPEP, donde no solo se intentó engañar a todo México, sino que fijó la peor postura ante el mundo, la caída histórica de los precios del petróleo, los problemas en la Comisión Federal de Electricidad, que también son muchos, desde la generación de energía con carbón y combustóleo hasta los escándalos de corrupción de su director Manuel Bartlett”, describió.

En su mansaje al inicio del Seminario Virtual Ideas y Acciones X México "Construyamos la Agenda de Futuro en Materia de Energía”, Cortés Mendoza aseguró que, lamentablemente, también en materia energética el gobierno de México intenta condenarnos al pasado, a la contaminación, a la corrupción, al monopolio, con todas las consecuencias que cada uno de estos temas lleva.

“Por eso hoy el PAN hace una abierta invitación a todos los mexicanos que quieran plantear soluciones, particularmente a los especialistas, a los sectores productivos, hoy el PAN invita a reflexionar qué caminos debemos tomar para salir adelante, desde ahorita, de forma inmediata y a partir del 2021 que estoy seguro lograremos en la Cámara de Diputados una nueva mayoría opositora que nos permita desde ahí reconducir la vida política, económica y social de nuestro país”, sostuvo.

Los ponentes del Seminario de Energía fueron el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el especialista en energías, Gonzalo Monroy; el ex Secretario de Energía, Jordy Herrera; el Secretario General de ICLEI, Edgar Villaseñor Franco; la Secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Guanajuato, María Isabel Ortiz y el ex Gobernador de Nuevo León y ex Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond.

