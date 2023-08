Desafía 4T orden judicial contra nuevos libros de texto de la SEP: vamos a distribuirlos

“Ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carta ideológica”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las críticas a los libros de texto gratuitos que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aseguró que se van a distribuir pese a que existe una orden judicial que lo impide. A la defensa de los libros se sumaron los 22 gobernadores emanados de Morena, quienes apoyan su distribución en todas las primarias del país.

“Pero, bueno, nosotros vamos a distribuir los libros… Decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros, y hay que esperar a que se conozcan”, dijo el mandatario.

El lunes pasado el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dio 24 horas a la SEP para frenar la distribución de libros debido a un amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

En el fallo, el juzgado condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos a que las autoridades educativas verifiquen que los libros estén acorde con los planes de estudio. También, para que se garantice la inclusión de los gobiernos estatales y de especialistas educativos en el proceso de elaboración.

Tres estados gobernados por partidos de oposición, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, frenaron la distribución de los libros de texto, a lo que los gobernadores morenistas, que gobiernan 22 entidades, respondieron que la respaldaban.

“Con pretextos banales y faltantes de argumentos convincentes, la oposición no quiere la distribución de textos para la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no es susceptible de engaños ni podrá ser manipulado”, dice el desplegado morenista publicado en la cuenta de X (antes Twitter) del mandatario de Sonora, Alfonso Durazo.

El documento de los morenistas compara al líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, con Adolfo Hitler, luego que el michoacano llamó a destruir los contenidos de los libros en los que no estén en de acuerdo los padres de familia.

Acusaron que el PAN quedó evidenciado como una derecha conservadora y retrógrada, luego que Marko Cortés llamó en un programa de radio a destruir o mutilar los libros de texto ante la eventual distribución de los volúmenes.

Adán Augusto López, aspirante a coordinar la Defensa de la Cuatroté, señaló que “ninguna juez o ministros van a detener este proyecto”, refiriéndose a la entrega de libros de texto gratuitos.

Se ha desatado la polémica alrededor del contenido que tendrán los nuevos libros de texto. | Foto: Cuartoscuro

“Ahora ya empezaron con la campaña para que no se distribuyan los libros de textos gratuitos, los conservadores de siempre. A poco una jueza tiene el poder para detener un proyecto educativo que se ha construido y pensado por 31 millones de mexicanos, claro que no, no un magistrado ni un puñado de ministros, actúan nada más de manera facciosa atendiendo a los otros intereses”, indicó ante los asistentes a su asamblea en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

“Va haber libros de texto gratuitos para todas las niñas y niños de México, porque en defensa de la educación pública, laica y gratuita, no puede haber ni un paso atrás”, enfatizó el extitular de la Secretaría de Gobernación.

La corcholata morenista aseguró que los opositores de la 4T no pudieron frenar el aeropuerto Felipe Angeles, no pudieron detener el Tren Maya, ni la refinería, ni el Tren Transístmico.

Gerardo Fernández Noroña, otra de las corcholatas de la 4T, respondió a las críticas que señalan que los libros de texto de la SEP dan un adoctrinamiento comunista a los estudiantes de primaria.

“Sostener que los libros de texto gratuitos promueven el comunismo es el colmo de la estulticia”, escribió en X.

Además del amparo promovido por la UNPF, los opositores a los libros de texto gratuitos acuden a otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o instancias estatales para obtener recursos legales que impidan que sean distribuidos en las escuelas.



MAESTROS LOS RECHAZAN

Organización Editorial Mexicana consultó a maestros de grupo y directores de escuela en varios estados de la República, quienes manifestaron su descontento con los libros de texto gratuitos, los cuales señalan que son aburridos y poco pedagógicos, además de que contienen errores, sin embargo, los materiales que han podido revisar les han llegado por terceros, ya que la SEP no se los ha presentado formalmente, salvo a directivos.

“Se observa una carencia de bases pedagógicas y científicas para el contenido que se pretende enseñar a los alumnos, lo que podría poner en riesgo la educación”, dijo Rebeca Sanromán Elizalde, maestra en Educación Pública de Veracruz.

“Tenemos a la mano los volúmenes digitales de los libros de texto para el próximo ciclo escolar y mi primer análisis, a pesar de que comulgo con la Cuarta Transformación, es en el sentido de que están fuera de contexto, con contenidos inadecuados que no abonan en absoluto a formar generaciones de mexicanos mejor preparados”, declaró Francisco Javier García, maestro de sexto año de primaria de Durango con 25 años de carrera.

Señaló que los nuevos libros no vienen especificados como una asignatura, “contienen información subliminal, con una tendencia a atender y acatar lo que me dice el libro, no lo que me indique mi mamá o mi papá, o el maestro”.

“Las fallas son innumerables, pero existen unas que son muy evidentes, como el caso de las matemáticas, asignatura que se ha quedado sin posibilidad de los ejercicios de práctica. Hay graves errores de sitios geográficos, los fenómenos naturales están siendo relacionados con temas de tipo político y lo más delicado, existen fallos ortográficos en muchas de sus páginas”, dijo Rodolfo Silva Esparza, Director del Colegio América, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El profesor Rodolfo Silva Esparza, expresó que algunos directivos de instituciones educativas ya pudieron tener acceso a estos libros de texto, y los argumentos que se tienen para oponerse son contundentes, pues se tienen elementos pedagógicos y legales.

“No se trata de cantidad de páginas, sino de contenidos con ejercicio y práctica, no se habla por hablar, y ahí está el apartado de las figuras geométricas donde hablan solo de trazos rectos y se deja lado la circunferencia o que decir de ciencias naturales, donde el fenómeno de los terremotos se aborda con un tema de tipo político, involucrando a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum y nunca se explican los motivos geológicos o naturales”, recalcó Silva Esparza. Con información de Editoras OEM