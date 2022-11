Fiscalía de Morelos evalúa hacer pública necropsia de Ariadna

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, analiza hacer públicos los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Ariadna Fernanda tras la presión mediática que se ha ejercido en contra de la Fiscalía a su cargo.

Carmona informó el pasado viernes que Ariadna murió por grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración. Tres días después la fiscalía de la Ciudad de México rechazó esa versión y confirmó que la muerte fue por trauma múltiple.

Te puede interesar: Feminicidio de Ariadna Fernanda debe ser atraído por la FGR, pide AMLO

Justicia Fiscal de Morelos envió a Ernestina Godoy una página pornográfica antes del presunto hackeo: Sheinbaum

“Revisamos si se hará público el dictamen y argumentar y explicar el contenido del trabajo que hicieron los peritos”, dijo en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

El fiscal añadió que es un método poco ortodoxo, pero que es necesario que quienes realizaron la necropsia den a conocer cómo trabajaron y lo que originó el resultado sobre la presunta causa de la muerte.

La carpeta de investigación que esa fiscalía inició, que tan solo en lo correspondiente al rastro de los equipos móviles consta de alrededor de 500 páginas, ya fue remitida a la Fiscalía de la Ciudad de México para que pueda constatar la investigación realizada en Morelos. Aseguró que en lo que ambas fiscalías coinciden es en el presunto responsable, de nombre Rautel “N”, a quien rechazó conocer.

“No lo conozco y no se quien es esta persona. Sí estuvo dentro del territorio de Morelos y muy próximo prácticamente en la zona donde se dio el hallazgo del cadáver, eso lo tenemos acreditado técnicamente”.

También puedes leer: Familiares de Ariadna acuden a mesa de trabajo con Fiscalía de CDMX: Ya se limpia su nombre

Aseguró que la Fiscalía de Morelos tiene el mismo objetivo que su homóloga de la Ciudad de México. “Tenemos el mayor de los respeto por la Fiscalía hermana de la Ciudad de México, sin embargo han tenido conclusiones apriorísticas, ellos no conocen la necropsia del equipo de la fiscalía y se han aventurado a descalificar el trabajo”.

El fiscal de Morelos explicó que la institución a su cargo seguirá con la investigación del caso por los delitos que se cometieron en Morelos, que implican el traslado y la disposición final del cuerpo de Ariadna en Tepoztlán.

“De las declaraciones se advierte que hay implicitos esos temas (el de trata de personas), te quiero decir que la fiscalía de atención al feminicidio recabó 10 declaraciones de personas que estuvieron entorno de la fallecida, que fueron coincidentes que estaban reunidos en este restaurante Fisher en la colonia Condesa tomando bebidas embriagantes y posteriormente se fueron al departamento de Rautel”, dijo.

Para las indagatorias locales Carmona no descarta ninguna hipótesis.

NEXOS

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el presunto feminicida, Rautel “N”, y su familia tienen negocios en Morelos. Dijo que la Fiscalía capitalina comprobó esta información con la ubicación de domicilios fiscales de sus empresas en dicha entidad y que los detalles se ofrecerán posteriormente.

La mandataria evitó hablar sobre un probable vínculo entre Rautel “N” y el fiscal de Morelos, para no interferir con las investigaciones. Declaró que para ella éste es un asunto de fondo y de principios que no es negociable, porque está convencida de que si la Fiscalía capitalina no hubiera intervenido, el femicidio de Ariadna hubiera quedado impune.

La mandataria expuso que, en el transcurso de las indagatorias, la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona no ha solicitado ningún tipo de colaboración con la ciudad, sin embargo, el 5 de noviembre por la tarde, sin ninguna orden u oficio de colaboración llegaron al edificio de la calle Campeche colonia Roma Norte, donde Ariadna fue vista con vida por última vez, y de forma intimidatoria pidieron las cámaras de vigilancia.





Con iformación de Karla Mora | El Sol de México