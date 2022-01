"López-Gatell solo tiene gripe"; AMLO niega infección por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, solo tiene una gripe común y que se descartó que padezca Covid.

"Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo a Covid-19 y sólo tiene una gripe, un catarro común", dijo el mandatario federal durante su conferencia matutina de este miércoles, en Placio Nacional.

Esto, luego que, ayer, martes, el presidente informó que el llamado “zar anticovid” no presidiría la sección "El Pulso de la Salud", en donde informa cotidianamente de la situación de la pandemia en México, debido a que se encontraba mal y había registrado mal estar.

En el marco de este anuncio, López Obrador mencionó que "está afectando mucho la nueva variante Ómicron, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalización y no hay fallecimientos", comentó.

El mandatario subrayó que lo más importante de todo es manener los cuidados, "más por la temporada que hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias, hay que cuidarse", reiteró.

El gobierno federal informó este martes, en su corte informativo semanal del avance de la pandemia de Covid-19, que México registró 15 mil 184 nuevos casos, además de 130 decesos.

Con esto, nuestro país suma un total de 4 millones 8 mil 648 enfermos acumulados de coronavirus, de los cuales 299 mil 711 murieron por este padecimiento.

Asimismo, la administración del presidente López Obrador informó que las vacunas contra Covid-19, Abdala y Patria, elaboradas en Cuba y México, respectivamente, estarán listas para su uso en nuestro país durante el segundo trimestre del año y, muy probablemente, sean utilizadas como refuerzo.

En este mismo informe, se precisó que hay un aumento del 15% de personas contagiadas, aunque la Secretaría de Salud reiteró que no se está presentando incremento en hospitalizaciones.

El presidente informó ayer, que 3 son las entidades que están registrando más contagios y una de ellas es la Ciudad de México.

El Sol de México informó que en la capital, precisamente, los casos positivos reportados en centros de toma de pruebas de Covid-19, brincaron tras las celebraciones navideñas y de Fin de Año. Una semana antes de Navidad la positividad era de 4.7 por ciento y para año nuevo aumentó a 25 por ciento.









