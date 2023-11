Maestros que protestaron en Guerrero no están a favor de la transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los maestros que irrumpieron este domingo en el CRIT-Teletón de Tlapa, Guerrero, en donde él iba a hacer un recorrido y, dijo que, esos educadores no son de izquierda pues no están a favor de la transformación.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que esos maestros son "grupos muy manipulados por el conservadurismo".

"Ayer, por ejemplo que un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del Centro de Terapias de Rehabilitación para niñas, niños en La Montaña, pues no iban con el propósito en busca de justicia. No, iban a provocar porque están muy desesperados, y me pueden decir es que son de izquierda, yo creo que no. Son conservadores, es que los extremos se tocan y los extremistas, pues los respeto, pero yo creo que no están a favor de la transformación", dijo el mandatario.

De igual forma, sostuvo que lleva años "evadiendo el acoso de provocadores" y afirmó que los maestros que entraron a la fuerza al en CRIT-Teletón para darle una carta petitoria, están vinculados al ex gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo y al presidente municipal perredista de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga.

La demanda del magisterio Guerrerense es que se retome la ruta del diálogo para que se atienden demandas sentidas como la derogación total de la reforma educativa, que se revierta la reforma a la ley del ISSSTE y que se deseche la ley de la Ussicam que limita a los maestros poder escalar posiciones y recategorizaciones.

A nivel estatal también reclaman la creación de una subsecretaría de asuntos indígenas que ya está aprobada y sólo falta que se le asigne el presupuesto, el titular de esta subsecretaría tendría que emanar de una convención indígena en la que se proponga a persona con el perfil idóneo para escuchar y atender las demandas de los pueblos originarios.