Profesores denuncian despidos masivos en universidades de la 4T

MAZATLÁN. Profesores de las universidades Benito Juárez del Bienestar denunciaron despidos masivos de la institución, la cual les dejó de pagar sus sueldos la primera quincena de julio. Se trata de al menos 115 maestros y asistentes académicos de 70 a 80 sedes en varios estados del país, los que además, acusan acoso y maltrato por parte de la directora general de la institución, Raquel Sosa Elízaga.

Los docentes señalan que el 19 de julio recibieron un documento titulado terminación de convenio en el cual les notificaron el cese de sus actividades y les solicitaban firmarlo como condición para recibir su última remuneración.

“Me dirijo a usted para extenderle nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo prestado hasta el día 15 de julio de 2021, su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”, se lee en el oficio firmado por Héctor Leonardo Martínez , director académico.

El Sol de México buscó la postura de Raquel Sosa Elízaga, sin embargo, al cierre de la edición no emitió ninguna respuesta.

Entre las sedes afectadas con el despido masivo de docentes se encuentran: Etchojoa, Sonora; Cuencamé, Durango; Villa de Allende, Estado de México; Francisco I. Madero, Hidalgo; San Quintín, Baja California Sur; Chenalhó, Chiapas, y Cosalá, Sinaloa.

Uno de los denunciantes, que pidió anonimato y era docente con dos años de servicio en la Ciudad de México, señaló que también sabe de despidos en Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Coahuila.

“Nos dejaron de pagar la quincena del 1 al 15 de julio, ahora nos condicionan nuestra quincena a cambio de que firmemos un convenio en el que perdemos derechos para proceder legalmente; claro que no lo dicen directamente así, pero es eso. Yo creo que muchos maestros van a firmar, lo grave es que les crean la ilusión de que los van a contratar en un futuro, pero es mentira, porque a lo largo de este tiempo nos han mentido mucho”, expresó.

De manera extraoficial, se informó a los trabajadores que habrá más recortes el próximo 15 de agosto, por lo que se respira un ambiente de inseguridad y zozobra entre los que se quedan.

“Nosotros no tenemos ningún contrato laboral, siempre hemos trabajado con unos convenios que los tenemos que firmar a fuerza, si no los firmamos no nos pagan y esos convenios tienen varias cláusulas, hay una en especial que dice que nosotros no tenemos ningún derecho a prestaciones y que nosotros tenemos que llevar nuestros propios materiales, que ellos no nos apoyan con nada, salvo con lo que nos pagan”, comentó otra maestra consultada.

Añadió que constantemente, Raquel Sosa los amenaza con correrlos, con el argumento de que los convenios sólo duran de enero a junio y de julio a diciembre.

DESPIDOS TIENEN TINTES IDEOLÓGICOS

Iliana Martínez era asistente académica en la Universidad del Bienestar Benito Juárez ubicada en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Durante año y medio se ha encargado de actividades como atención a alumnos y control escolar, pero en la actualidad su continuidad laboral está en entredicho y su trabajo le dejó un accidente laboral del que no se han responsabilizado las autoridades educativas.

Lamentó que esta situación ha tenido su origen en situaciones ideológicas, pues en reuniones que tuvieron vía Zoom con la directora general Raquel de la Luz Sosa Elízaga sostuvo que “las personas en pedagogía están formadas en la formación neoliberal, no necesitamos asistentes académicos, pedagogos ni psicólogos”, por lo que emprendió una persecución en contra del personal que trabaja en esas áreas.

Subrayó que el personal de la Universidad del Bienestar Benito Juárez no cuenta con seguridad social, pues están contratados por medio de un esquema que similar al outsourcing, en consecuencia, ha tenido que solventar los gastos de un accidente que tuvo al interior de la institución educativa, el cual ocurrió por un defecto en las sillas que tienen en el plantel, una de las cuales se rompió y le provocó una lesión en la columna.

Por lo anterior, Iliana Martínez interpuso una demanda por despido injustificado, ya que las autoridades de la universidad le solicitan que firme un recibo de pago y una carta admitiendo su despido, de lo contrario, no les pagarán el adeudo correspondiente a julio, condiciones que no aceptó, por lo que emprendió una batalla legal para hacer valer sus derechos.

Dos profesores de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García plantel Francisco I. Madero, en el estado Hidalgo, denunciaron la forma en que fueron contratados: sin prestaciones laborales y seguridad social.

Gerardo Reyes informó que su sueldo de la primera quincena de julio ya no lo recibió, lo mismo que su compañera Lizeth Guadalupe Sandoval. Con Información de Tomás Dávalos /El Sol del Centro y Alberto González /El Sol de Hidalgo