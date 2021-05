Recortes presupuestales afectan datos abiertos del país

Alma Rangel Macías, directora ejecutiva de Codeando México A.C., aseguró que si bien, en los últimos ocho años se ha implementado una agenda de datos abiertos en México, durante los últimos tres años diversos recortes presupuestales han afectado esta estrategia, tanto a nivel federal como a nivel municipal.

Así lo aseguró al inaugurar la primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 2021, organizado en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), donde especificó que estos recortes se han dado principalmente en la Estrategia Nacional Digital, lo que se ha agravado debido a que el Gobierno Federal, a la par, no ha establecido a un responsable dentro de la administración pública federal de la agenda de datos abiertos.datos abiertos

Política En cinco años, PNT ha recibido 2 millones de solicitudes de información: Inai

“También tenemos la parte de la cultura organizacional y capacidades técnicas dentro del gobierno, con el recorte de recursos que estamos viendo, no solo hacia esta área, sino hacia el área técnica y tecnológica. Sabemos que de por si el gobierno no siempre puede competir con la iniciativa privada, no siempre puede tener acceso a talento tecnológico, y con el recorte de recursos de los últimos tres años hemos visto cómo eso se agrava todavía más”, aseguró.

Al respecto Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Inai celebró la creación de foros como este de la mano de organizaciones como Codenado México, misma que conjunta diversas ONG e integrantes de la comunidad tecnológica, quienes buscan acciones específicas para mejorar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y la defensa de los derechos humanos y el desarrollo político, social y económico de México.

“La disposición de datos abiertos, entendidos como aquellos que pueden ser usados, reutilizados, y compartidos de manera libre, sin que se requiera de un programa o herramienta especial para su lectura y disposición, resulta de la mayor relevancia para diversos ámbitos de la vida, tanto de las personas como de la colectividad”, dijo.

¡Ya estamos arrancando la @DataConMX! 🔥😍



Puedes seguir acá la transmisión: https://t.co/276TFHjYtD — Codeando México (@CodeandoMexico) May 11, 2021

Por su parte Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai y organizador del evento, aseguró que los datos abiertos son una oportunidad para incrementar los esquemas de transparencia y de rendición de cuentas y conocer más sobre lo que ocurre al interior de las instituciones.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Este encuentro forma parte de las primeras acciones que están encaminadas a la construcción de la política nacional de datos abiertos y eventualmente a la consolidación de una cultura de datos abiertos en México”, aseguró.

El evento, que durará dos días, reúne a diversos especialistas en la materia, quienes discutirán temas como contrataciones abiertas, publicidad, estrategias anticorrupción y buenas prácticas, entre otras.