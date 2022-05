Abogada salvadoreña refugiada en México denuncia a la Interpol por intentar llevarse a su hija

La abogada salvadoreña Bertha María Deleón refugiada en México denunció este miércoles que la Interpol intentó llevarse a su hija por una supuesta orden.

Por medio de sus redes sociales, María Deleón acusó a las autoridades por ignorar su condición de refugiada, la cual ha sido por razones políticas y de violencia de género, señalando que pese a ello la Interpol la interceptó para separarla de su hija.

Este día ignorando mi condición de refugiada por razones políticas y por violencia de género, INTERPOL me ha interceptado y pretendían llevarse a mi hija por el orden de jueza. No voy a entregar a mi hija para retornar a #elsalvador donde corremos alto riesgo, voy a luchar — Bertha María Deleón (@berthamariaD) May 4, 2022

Asimismo, aseguró que no permitirá dicha injusticia y que luchará por su caso para el cual solicitó el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados y al Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI).

"El padre de mi hija está violentándonos y usando influencias indebidas para llevarse la niña y destruirme. La audiencia de restitución será hoy en el juzgado noveno interino de Ciudad de México. Los agentes no nos dejaron sacar ropa ni ningún documento", denunció la abogada.

Bertha María Deleón huye de El Salvador

Fue a principios de marzo cuando Deleón dio a conocer su situación en la que explicó que su plan de huir de El Salvador era por los abusos de los cuales estaba siendo víctima.

"Decidí huir de los abusos que me estaba tocando vivir en represalia al ejercicio de mi liberad de expresión, mi ejercicio profesional y mi activismo por los derechos de las mujeres", indicó.

BASTA YA de perseguirme, acosarme, y usar instituciones para tus fines. Tus acciones no son ejercicio legítimo de paternidad ni hacen bien a nuestros hijos, es VIOLENCIA. Sabes donde estamos, sabes donde visitar a tu hija, ya viste que está bien y hablaste con ella. #8M pic.twitter.com/Wl0jQ8UBPp — Bertha María Deleón (@berthamariaD) March 8, 2022

De igual forma, señaló que su decisión de no regresar se basaba principalmente en una amenaza que había recibido por parte de gente cercana al presidente Nayib Bukele.

"Decidí no regresar al país, sobre todo por la amenaza concreta de ser privada de libertad por acusaciones penales absurdas, varias provenientes de seguidores o personas allegadas a Nayib Bukele".

Además, hizo del conocimiento público su desconfianza hacia el fiscal general pues dicho funcionario a sido impuesto por el mismo Bukele.

"Decidí no volver, porque desconfío del fiscal general (Rodolfo Delgado) impuesto por el Presidente y porque estoy consciente que si bien es cierto nuestro sistema de justicia históricamente ha sido frágil, desde el uno de mayo de 2021 no hay garantías judiciales mínimas y no existe independencia de poderes", subrayó.

Cabe destacar que en septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la jurista salvadoreña por considerar que afronta un "riesgo de daño irreparable a sus derechos".

Con información de EFE