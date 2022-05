EU le responde a AMLO sobre países no invitados a Cumbre de las Américas

El subsecretario de Gobierno de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols respondió al amago del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que la Casa Blanca debe invitar a países como: Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la próxima Cumbre de las Américas, que “es poco probable” que se haga caso a esa exigencia del mandatario mexicano.

En entrevista con el diario ibérico El País, Nichols hizo referencia a la condicionante de López Obrador, quien quiere que EU invite a todos los países de Latinoamérica a la Cumbre o de lo contrario él no asistirá, y dijo que su gobierno no ve viable que asistan a esta plenaria los países que no respetan la democracia.

Subrayó que el deseo de la Casa Blanca es que se respete la democracia y por lo tanto, dijo:

No nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia

En torno a la exigencia de López Obrador de invitar a países que se caracterizan por la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, el diplomático norteamericano recalcó que “hay poca probabilidad de la presencia de esos países”, aunque acotó que “las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca”.

El diplomático dijo que la Casa Blanca está en el proceso de finalizar los compromisos políticos dentro de la cumbre como gobernanza democrática, salud y resistencia a las pandemias, transición energética limpia, futuro verde y transformación digital, que son los cinco compromisos esenciales de los líderes para la cumbre.

“También estamos enfocados en combatir la desinformación que corroe la democracia al socavar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y los medios”, indicó.

Sobre el tema de la migración resaltó que está enfocado su gobierno en prestar ayuda a distintos países para mejorar la condiciones de sus ciudadanos y evitar la migración y aunque no refirió al parque de ayuda a México y Centroamérica, mencionó que recientemente se está apoyando a países sudamericanos como Chile y Colombia a combatir la migración.

El presidente López Obrador en su más reciente gira a Centroamérica insistió en que Estados Unidos debe prestar ayuda a la región y cumplir con la promesa de apoyar con 4 mil millones de dólares en inversiones de programas sociales para países como Honduras, Guatemala y El Salvador.

En esta semana el mandatario mexicano amagó con no acudir a la Cumbre de las Américas si su homólogo norteamericano Joe Biden no invita a todos los países de América.









