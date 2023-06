Jefe de Wagner afirma que él y sus 25 mil hombres están listos para morir

El jefe del grupo paramilitar Wagner afirmó el sábado que él y sus 25 mil hombres están "listos para morir" para "liberar al pueblo ruso" del mando militar de Moscú, contra el cual se declaró en rebelión.

"Todos nosotros estamos listos para morir. Todos los 25 mil y luego otros 25 mil. Estamos muriendo por el pueblo ruso, que debe ser liberado de quienes bombardean a la población civil", afirmó Yevgueni Prigozhin en un nuevo mensaje de audio por Telegram.

El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner informó previamente que durante la madrugada sus fuerzas habían derribaron un helicóptero del Ejército ruso.

Significant Movement of Russian National Guard and Military Forces have been observed in the Capital City of Moscow with reports that Checkpoints have begun to be erected near the Kremlin and State Duma Building. pic.twitter.com/PByXBbflGq — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2023

"Ahora mismo un helicóptero abrió fuego contra una columna de civiles, fue derribado por los efectivos de Wagner", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

Poco antes, denunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, con los identificativos 523 y 546, "intentaban atacar" a la columna que presuntamente ingresó en la región rusa de Rostov, en el sur del país, y avanza hacia Moscú.

"Recuerden, muchachos, la patria no les perdonará que disparen contra su territorio. Hay que mostrar valentía y disparar contra el territorio enemigo cuando avanza nuestra infantería", alertó.

Prigozhin señaló que Wagner no molesta a nadie al combatir en el frente, "nosotros molestamos a los criminales que quieren salvar su culo, que aniquilaron cerca de 100 mil soldados rusos: (el jefe del Estado Mayor Valeri) Guerásimov y (el ministro de Defensa, Serguéi) Shoigú".



El gobernador de Rostov, Vasili Gólubev, afirmó, por su parte, en su canal de Telegram que "la situación demanda la concentración máxima de todas las fuerzas para mantener el orden".



"La policía toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población de la región. Pido a todos mantener la calma y no salir de sus casas sin necesidad", indicó.



Los agentes del orden han bloqueado la carretera que sale de la capital regional, Rostov en el Don, donde han sido vistos blindados, según el canal Astra.

VKontakte, el Facebook ruso, bloqueó la página de Prigozhin, donde habían sido publicados los audios en los que se declaraba en rebeldía con el Ministerio de Defensa ruso