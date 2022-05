Biden pide enfrentar lobby de armas tras condenar tiroteo en escuela de Texas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pregunto este martes en un discurso a la nación cuándo su país se plantará ante el lobby de armas, tras la muerte de 18 menores en el tiroteo de la escuela primaria Robb de Texas.

En conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario envió un fuerte mensaje donde aseguró que el dolor producido por dicha tragedia era momento de convertirlo en acción contra leyes a favor de la portación de armas, tema que se ha convertido en una de las principales líneas de discusión en EU.

"Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer", dijo Biden.

President Biden addresses the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/hyscFyyNfz — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

El tiroteo es el segundo mayor en un centro escolar en una década en Estados Unidos y Biden recordó en su discurso cómo hace ahora diez años morían en la escuela de primaria de Sandy Hook en Connecticut 26 personas, incluidos 21 niños.

Tras señalar que desde entonces ha habido 900 tiroteos con armas de fuego en colegios del país, entre ellos el de la escuela secundaria de Parkland en 2018 con 17 fallecidos, Biden lamentó tener que volver a vivir un episodio así.

"Estoy cansado. Tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer. Este tipo de asesinatos no ocurren en otras partes del mundo, ocurren en América. ¿Por qué estamos dispuestos a seguir viviendo con esta cacería", recalcó el presidente.

Visiblemente afectado fue como Biden reiteró su llamado a los legisladores de su país para regular el control de armas.

Por último, el presidente declaró luto nacional durante cuatro días y ordenó que las banderas del país ondeen a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios federales, instalaciones militares y buques de guerra hasta el próximo 28 de mayo.