Joe Volume: El mismo animal, pero más sabio

Hace 15 años, una banda llamada Joe Volume & The Vincent Black Shadows irrumpió en la incipiente escena nacional con I <3 Broken <3s, un disco inspirado en el garage y el punk setentero, con canciones cortas y veloces que recordaban a clásicos del género como The Clash o los Buzzcocks.

Pronto supimos que el líder de la agrupación se hacía llamar Joe Volume, y que los directos de la agrupación eran una descarga de energía, sudor y cerveza barata, tal y como manda el decálogo del rock and roll más lúdico y desenfadado.

Con el paso de los años descubrimos que esa banda podía cambiar de apellido conforme mutaba su alineación y que más tarde, con la llegada de otras grabaciones como Picture Perfect Paranoia! y Lonesome Water, Lonely Sea, lo más coherente era que el proyecto se llamara simplemente Joe Volume.

Durante todo ese tiempo -hablamos de la década pasada- descubrimos también el temperamento de este artista, que parecía aficionado a tener enfrentamientos virtuales e incluso presenciales con gente de la incipiente escena musical (de la cual, por cierto, no queda prácticamente nada), lo cual le generó muchas antipatías y seguramente también le cerró varias puertas… Aunque tampoco parecía importarle demasiado. Punk a fin de cuentas.

En algún momento de la historia, probablemente cansado de aquella escena musical tan complaciente y efímera, Joe se cansó de jugar ese juego, por otra parte tan centralizado en la Ciudad de México, y se exilió en Tepoztlán, desde donde se mantiene más alejado de debates inútiles y se concentra más en su música, así como en su afición por la fotografía, y últimamente también en su propio estudio, que abrió para grabar y producir su propio material y el de otras bandas como She Killed in Ecstasy, Secret Agent y Electric Shit.

NACE UN NUEVO ANIMAL

Uno de los frutos de la nueva etapa en la carrera musical de Joe Volume es el nacimiento de una especie de proyecto alterno llamado Wisedog: Una banda que el músico armó durante una estancia en Bélgica, en compañía de Daniel Goldaracena -artista mexicano con una gran trayectoria en el campo de la improvisación y conocido por haber formado parte del extinto grupo Los Nena- junto con algunos músicos amigos de este.

Aquella primera alineación produjo un disco titulado Nieuw-West (2020), que nos deja escuchar a un Joe Volume envuelto en unas referencias sonoras mucho más amplias que en el pasado.

¿Seguía entonces siendo Joe Volume o más bien una banda llamada Wisedog? El primero en despejar la duda es Daniel Goldaracena:

“En realidad son canciones de Joe… Él dice que yo soy parte de Wisedog, a lo mejor porque siente que el primer disco tiene muchas cosas mías, pero en realidad son sus temas, él los escribió y yo sólo lo produje, así es como yo lo veo, aunque como él dice: Wisedog puede cambiar, ¿no? El primer disco lo hicimos él y yo con unos músicos de Bélgica, amigos míos, pero el segundo ya se está haciendo con su banda de México… Entonces pues no hay una alineación específica, puede cambiar”.

Joe agrega que el cambio de nombre también tuvo que ver con la nueva etapa que se encontraba experimentando a nivel personal:

“Todo parte de que las canciones que yo llevaba en ese momento ya no eran para mí lo que fue Joe Volume. Yo sentía que tenía que trabajarlas con otros músicos, salir de mi nicho; sentía que tenía que ser un reto para mí… Era algo que yo desde hace mucho tiempo quería hacer pero quizá no había sentido una patada en los huevos que me despertara”.

Daniel opina que a pesar del cambio de nombre, él sigue viendo este trabajo como una continuación de lo que ha hecho Volume:

“La verdad es que Joe es muy buen compositor y eso se nota en sus discos anteriores. Aunque este yo lo produje, grabé y mezclé de principio a fin y por lo tanto tiene esa parte sonora que me identifica, sigue siendo un trabajo suyo”.

LOS BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN ORGÁNICA

Joe Volume por su parte ve como algo muy positivo la posibilidad de invitar a otros músicos a realizar ciertas tareas e incluso compartir responsabilidades creativas:

“Para mí ha sido muy cómodo delegar, porque yo tengo fama de autoritario, y supongo que me la gané, porque sí fui muy obsesivo al principio, sobre todo en los primeros discos. Siempre quería que mi arreglo estuviera en el bajo o en la batería, que la canción tuviera completamente mi visión… Entre comillas, porque ahora me he dado cuenta de que a veces para llegar a tu visión tienes que conectarte en ciertos canales y que eso a veces implica trabajar con otros músicos. Cuando la canción pasa por la óptica de otra persona realmente se puede enriquecer… Ya se me había olvidado lo padre que era levantar tu canción, que con una letra o un arreglo la hicieran superior”.

A pesar de que en el primer disco de Wisedog colaboran otros grandes nombres de la música, como es el caso del guitarrista Mark Ribot, Joe trata de ponerlo todo en su justa dimensión:

“Nosotros realmente vemos al músico por lo que es, por la cualidad que nos puede traer, no nos importa tanto su pasado o su currículum, sino lo que el músico nos pueda dar en ese momento, y aunque probablemente sea cierto que no funcionamos como una banda, Daniel ha hecho un muy buen trabajo en ese proceso de selección de los músicos”.

Daniel, ya habías mezclado algunos discos de Joe, pero no le habías producido discos completos. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de mayor involucramiento?

Joe y yo fluimos muy bien cuando trabajamos, es una buena relación la que tenemos. La verdad es que siempre que entramos al estudio logramos algo. Siempre sacamos buen material, así que no es difícil trabajar con él. Si yo traigo una idea, luego luego él se puede montar en ella y sacar una buena melodía de voz… Siempre que nos juntamos logramos algo bueno.

Joe, ¿cómo ha recibido la gente estas nuevas canciones en vivo?

Yo sentí que muy bien. La primera vez que lo hicimos sí fue un poco difícil, tal vez me sentí un poco oxidado, pero esto es como andar en bicicleta, así que para la siguiente vez que tocamos, ya en El Alicia fue mucho mejor, porque además para mí estar ahí es como jugar de local… ¡He dormido en ese escenario! Así que el show fluyó muchísimo mejor y me sentí más liberado.

Luego de algunas presentaciones en directo, una nueva ola de la pandemia del Covid-19 nos volvió a confinar a todos, y la banda aprovechó para volver al estudio y trabajar en su siguiente álbum.

LA APERTURA MUSICAL

Sobre canciones como “Speed of light” y “Angry man”, que nos muestran a un Joe Volume muy cómodo en nuevos terrenos musicales, Joe se remite a la clásica figura del artista camaleónico que tantas genialidades le ha dado a la música:

“Creo que por eso todos amamos a Bowie, a Dylan y a todos esos grandes camaleones. Es muy cursi, pero creo que sí hay un aspecto de ese tipo, algo de reinvención. Y creo que eso siempre es emocionante como artista, el seguir empujando… Para hacer esa voz en “Speed of light”, Daniel me dijo: Quiero que hagas como Bee gees, pero Bee Gees como si hubieran fumado crack (ríe) y bueno, creo que esa canción en particular habla de la relación que tenemos: Él me pide cosas y yo trato de hacerlas realidad; él sueña y yo trato de aterrizarlas”, cuenta.

Daniel refuerza esa intención de llevar a Joe por caminos más imprevisibles que una simple canción punk:

“Desde la primera vez que trabajé con Joe, se me antojó producirle un disco y no necesariamente la parte más punk era la que me interesaba, porque creo que él escribe muy buenas baladas, así que se me antojaba trabajar eso con él… Y sí, siento que con este proyecto hay más apertura musical que antes… A lo mejor por ahí vendrá algo country, entre otras cosas”.

SOBRE LAS PLATAFORMAS

Cuando se publicó el primer disco de Wisedog, sólo se podía escuchar en formato de vinil y en la plataforma digital de Bandcamp. Joe cuenta que no estaba seguro de querer subirlo a Spotify, y que de hacerlo, sería sólo para que más gente pudiera escucharlo:

“No te voy a mentir. Yo sí tengo un problema con esas compañías… En el caso de Spotify, siento que los números hablan por sí solos. El hecho de que en Nueva York un músico tenga que reunir medio millón de plays al mes para poder pagar la renta, te habla de que es algo que será posible sólo para los artistas pop… Obviamente hay corrupción dentro de estas compañías, yo estoy seguro de que yo puedo llegar a las oficinas de Spotify con un cheque de un millón de dólares y al día siguiente estar en el número uno, de eso no hay duda. Así que, si terminamos en las redes o no, será más bien una cuestión de que la gente pueda escuchar la música, sólo para hacerla accesible.

El músico agrega que para él es preferible una plataforma como Bandcamp, pero sobre todo que sus seguidores traten de comprar el vinil, que es el formato para el cual se grabó originalmente el disco.

EL FUTURO CERCANO

Además de dar a conocer el segundo disco de Wisedog, que actualmente ya se encuentra en posproducción, y que promete ser mucho más diverso musicalmente, incluso con algunos esfuerzos de música techno y electrónica, la banda se prepara para regresar a los escenarios, ahora que los semáforos epidemiológicos lo permiten, comenzando el próximo 15 de abril en un lugar llamado “Sangriento” de la Ciudad de México, para después continuar por otro foros de esta misma ciudad y de Cuernavaca, Morelos.

La banda, que además contará con un stand en la llamada “Aldea Musical” del Vive Latino 2022, adelanta que también están por editar su disco debut, precisamente aquel I <3 Broken <3s, de Joe Volume & Los Vincent Black Shadows, que este año tendrá una edición remasterizada, a 15 años de su salida original en CD.

