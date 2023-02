Rusia lanza gran ataque masivo contra Ucrania, el peor desde el inicio de la invasión

Rusia ha lanzado durante la madrugada de este viernes el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el Ejército ucraniano.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat, ofreció estos datos sobre el masivo ataque que vive hoy el país en declaraciones a la televisión local, que recoge la agencia Ukrinform.

Te puede interesar: Fabricante de armas en EU ofrece drones avanzados a Ucrania por un dólar

Las tropas rusas "dispararon un número récord de misiles del tipo 'S-300' contra Ucrania anoche, incluidos hasta 35 en las regiones de Zaporiyia (sureste) y Járkov (noreste). Este fue probablemente un ataque récord", precisó Ihnat.

Dijo que los rusos usan "estas armas para aterrorizar. Mientras derribamos misiles enemigos usando (nuestros) 'S-300', Rusia los lanza en ciudades densamente pobladas", denunció el militar.

RF has been striking at 🇺🇦 cities all night & morning. RF’s intention is the same: mass destruction & killing. Enough talk & political hesitation. Only fast key decisions: long-range missiles, fighter jets, operational supplies logistics for 🇺🇦. Or else genocide can’t be stopped. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 10, 2023

También explicó que el Ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria.

Mundo EU rechaza enviar aviones de combate a Ucrania en su lucha contra Rusia

Agregó que Ucrania tiene todo el derecho de tomar represalias y destruir los lanzadores de estos misiles dondequiera que estén ubicados.

“Nuestros aviones de combate atacan estos sistemas de misiles antiaéreos con misiles antirradares HARM todos los días. Pero por ahora esto no es suficiente. Necesitamos armas más poderosas y una respuesta adecuada al enemigo que está aterrorizando a los civiles”, dijo Ihnat.

El ataque lanzado hoy por Rusia afectó a numerosas regiones del país, incluidas algunas ciudades como Kiev, Odesa, Leópolis y la región de Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, ahora en manos de los rusos.

El ataque se produce apenas dos semanas antes de que se cumpla el primer año del inicio de la invasión del país y pocas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, haya realizado una visita al Reino Unido y Francia y haya participado ayer de la Cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fue el segundo viaje oficial de Zelenski desde que se inició la invasión después del realizado a Washington en diciembre, en el que también hizo una parada en la vecina Polonia.