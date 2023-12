Explota casa de Arlington, Virginia, durante cateo (Video)

Una casa en la ciudad de Arlington, Virginia, Estados Unidos, a menos de 10 kilómetros al sur de la capital de EU., explotó en llamas el lunes en la noche mientras la policía intentaba registrar la propiedad.

El departamento de Policía del condado de Arlington informó en su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter, que varios de sus agentes se acercaron al lugar para investigar a un sospechoso por haber disparado una pistola de bengalas desde la casa.

#BREAKING: Large explosion at a home in Arlington, VA, while police were executing a search warrant. Police confirm shots were fired. pic.twitter.com/1lkKXVLecl — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 5, 2023

El sujeto se negó a cooperar y a permitir la entrada de los agentes y disparó varias veces "dentro de la casa", detalló la Policía en X. Posteriormente, sobre las 20:00 hora local, la casa explotó.

En un video que circula en redes sociales se puede escuchar y ver el fuerte estallido y cómo la casa queda en llamas tras la explosión.

Algunos de los agentes que estaban resultaron "levemente heridos" y ninguno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital, destacó la policía en X.

"Los agentes continúan investigando las circunstancias del estallido", agregó el comunicado publicado en la plataforma