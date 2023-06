[Actualización] Dan 55 años de prisión a feminicida de Cecilia N., pedían pena de 70 años

El feminicida de Cecilia N., recibió una pena de 55 años de cárcel por jueces del Juzgado Penal del Distrito de Sánchez Piedras, tras ser declarado culpable el pasado 20 de junio.

La familia de Cecilia N., exigía al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial una pena de 70 años en contra de Semey N., por lo que causó inconformidad que le dieran 55 años de prisión.

Al exterior del Distrito de Sánchez Piedras, el papá de Cecilia N., Efrén López manifestó su molestia y tristeza por la pena asignada al feminicida de su hija, al expresar que no se sentó el precedente que querían.

El feminicidio de Cecilia N. ocurrió el 14 de mayo de 2021 en el municipio de Zitlaltepec y el pasado 20 de junio el juzgado penal del Distrito de Sánchez Piedras emitió un fallo condenatorio por el feminicidio de la hija de Efrén López, político tlaxcalteca de izquierda y activista.

No obstante, de no quedar conformes con la sentencia asignada al feminicida de su hija externó que siguió un “proceso doloroso” para sentar un precedente y no como en la mayoría de los casos que siguen un proceso abreviado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que obtuvo la sentencia condenatoria de 55 años de prisión, así como una multa como pago de la reparación del daño en contra de Semey N. por el delito de feminicidio en contra de Cecilia N.

El 14 de mayo de 2021, el ahora imputado citó a la víctima en su domicilio ubicado en el municipio de Zitlaltepec, donde le disparó en repetidas ocasiones a la altura de la espalda, provocándole la muerte a consecuencia de un choque hipovolémico secundario a múltiples heridas penetrantes en tórax por proyectil disparado por arma de fuego.

Por ello, el agente del Ministerio Público del fuero común de la PGJE integró y judicializó la carpeta de investigación con los elementos probatorios ofrecidos por la Policía de Investigación y Servicios Periciales.

Dato

La PGJE obtuvo la sentencia condenatoria de 55 años de prisión, así como una multa como pago de la reparación del daño en contra de Semey N.