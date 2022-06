Alertan sobre grupo de asaltantes en Atlahapa

Diversos conductores denunciaron a un nuevo grupo delictivo en la comunidad de Atlahapa, municipio de Tlaxcala, de ahí que optaron por alertar a la población para evitar más víctimas de asalto. Mediante una denuncia, comentaron que el camino de terracería ubicado a un costado del Libramiento Tlaxcala, que conduce al bulevar Gasoducto, diversas personas piden dinero para dejar pasar a los automovilistas. No obstante, quienes no les dan una moneda sufren la pinchadura de las llantas de sus unidades, minutos después los despojan de sus pertenencias.

Hasta el momento, varios conductores que pasan por la zona ya han sido víctimas de este grupo delictivo, quienes refieren que las autoridades no han hecho algo para evitar más asaltos. En un recorrido por la zona, El Sol de Tlaxcala constató la presencia de personas cubiertas con gorras y sudaderas, quienes “arreglan” el camino de terracería y presuntamente solicitan unas monedas a los conductores.

Uno de los afectados mencionó que “a mí me paso el sábado, me poncharon las llantas cuando iba al trabajo”. Una vecina de la zona dijo que “a mi sobrino lo asaltaron en esa parte, le quitaron todas sus pertenencias y caminó así por toda la terracería, le dijeron que si volteaba lo mataban”.

Otra víctima de nombre Santiago, dijo que “ya me pasó dos veces, hicimos el reporte, pero la patrulla nunca llegó y tampoco informaron algo, que necesidad que por esas personas sin oficio afecten a los automovilistas, ya agarraron ese lugar como trabajo y no hay día que no estén ahí”.

Finalmente, reconocieron que el paso de terracería no es un camino oficial, pues fue habilitado por los mismos usuarios para incorporarse al bulevar que los conduce a la zona centro de la comunidad de Atlahapa.

Hasta el momento, diversos conductores han externado ser víctimas de la pinchadura de llantas y hasta asaltos en esa zona.

