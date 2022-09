Fui a defender a ejidatarios, dice alcalde de Hueyotlipan

Explicó que los hechos ocurrieron la noche del miércoles y la puesta a disposición hasta la madrugada del jueves, pero tras ser liberado alrededor de las 07:00 horas, para las 11:00 horas del mismo 29 de septiembre ya despachaba en la presidencia.

El munícipe informó que alrededor de las 22:00 horas del miércoles recibió una llamada de los pobladores, quienes le reportaron personas armadas en zonas agrícolas, por lo que llegó al lugar y se percató que se trataba de labriegos, quienes se han organizado para cuidar sus cultivos de maíz ante el constante robo de elotes en la zona.

Me presenté para evitar un posible linchamiento o que la situación se saliera de control, platiqué con quienes hicieron el reporte y estábamos en paz; después arribó la policía estatal de manera incorrecta y se quería llevar a los ejidatarios, quienes son personas humildes, trabajadoras y van al día, saqué cara por ellos y por eso nos llevaron a todos, dijo.

Admitió que hubo armas, pues los campesinos las adquirieron para cuidar sus parcelas de los ladrones, quienes se han llevado camionetas llenas de maíz o elotes, pero el alcalde no las tocó, por eso no hubo forma de inculparlo. Ni hablar, así está el tema, como no soy del color que gobierna (Movimiento Regeneración Nacional) por eso nos persiguen, pero daré mi posicionamiento ante estas arbitrariedades.

Rechazó que estuviera en estado de ebriedad y añadió que su detención fue muy rara, porque le informaron que lo llevarían a la delegación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Faro 12), ubicada en Muñoz de Domingo Arenas, pero la patrulla se desvió a Tlaxcala capital.

Ya en la SSC, le pidieron que se comunicara con el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, pero se negó, pues sabía de antemano que no había cometido algún delito.

Roldán Carrillo aceptó que defendió de manera particular al ejidatario Juan Carrillo, quien a pesar de coincidir en el apellido no es su pariente, pero sí recibió su apoyo en campaña.

