Confusa detención del alcalde de Hueyotlipan

En un hecho por demás confuso, el presidente municipal de Hueyotlipan, Luis Ángel Roldán Carrillo, fue detenido por elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acusado de portar armas de fuego y efectuar disparos al aire libre en contra del conductor de un vehículo particular. No obstante, horas después fue dejado en libertad, junto con tres hombres más que lo acompañaban, al argumentarse que todo se trató de un mal entendido y que no había ningún delito qué perseguir en su contra. Lo anterior, a pesar de que en su camioneta particular y en una unidad oficial fueron encontradas armas de fuego de las que en ningún momento se exhibió el permiso de portación.

El alcalde Luis Ángel Roldán, quien llegó al cargo impulsado por el partido político Redes Sociales Progresistas (RSP), fue detenido la noche del 28 de septiembre junto con tres personas más identificadas como Iván N., de 29 años de edad; Andrey N., de 25 y Alexis N., de 19, el segundo de ellos se desempeña como subdirector de Obras Públicas de la demarcación.

El reporte al Servicio de Emergencias 911 indica que cuatro individuos que presuntamente ingerían bebidas alcohólicas, circulaban a bordo de una camioneta tipo Traverse, color gris, modelo 2012, sobre un camino de terracería perteneciente a la comunidad de Techalote y rumbo a Ignacio Zaragoza, de la misma demarcación de Hueyotlipan. Al arribar al lugar, elementos del Faro 12, con sede en Muñoz de Domingo Arenas, se trasladaron al camino San Fernando, como referencia en la zona de los paneles solares de una empresa privada, donde vecinos reportaron que sujetos desconocidos accionaron las armas de fuego en contra de una persona que pedía ayuda ya que el parecer lo querían despojar de su vehículo tipo Pontiac, color negro.

Tras el aseguramiento y al no acreditar la portación de las armas, el alcalde Luis Ángel N., además del funcionario de su gobierno y los dos sujetos más, fueron trasladados a las oficinas de la SSC en la colonia Loma Xicohténcatl, para su dictaminación, elaboración de la puesta a disposición, cadena de custodia e Informe Policial Homologado, entre otros requisitos indispensables para sustentar la detención.

Y minutos antes de la medianoche, el munícipe y sus tres colaboradores fueron llevados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que respondan por sus actos, pero ahí la Agencia del Ministerio Público Federal ordenó su inmediata liberación al argumentar una detención ilegal.

El presidente municipal de Hueyotlipan, Luis Ángel N., fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por portar armas de fuego sin permiso. Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

EL ERROR OFICIAL

Pasadas las 4:00 de la madrugada, Luis Ángel Roldán y los otros tres individuos fueron liberados al no existir delito qué perseguir.

Sin embargo, por la mañana del 29 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública difundieron que elementos de la Policía Estatal habían detenido al alcalde de Hueyotlipan y tres sujetos más, por la portación de armas de fuego y cartuchos útiles.

Fueron asegurados gracias a un reporte al número de emergencias #911, donde igual decomisaron una camioneta tipo Traverse, una escopeta calibre .12, un arma calibre .9 mm y 23 cartuchos útiles. Luis Ángel N., quien funge como presidente municipal de #Hueyotlipan es puesto a disposición junto con otros 3 masculinos ante la autoridad para enfrentar los cargos en su contra. Con estas acciones @CESESP Tlaxcala refrenda su compromiso por un #TlaxcalaSeguro, refiere el posteo en las redes sociales del Gobierno del Estado, el cual horas después fue borrado.

3 hombres que acompañaban al munícipe también fueron detenidos y liberados.

2 armas le fueron encontradas: una escopeta calibre .12, un arma calibre .9 mm y cartuchos útiles.

