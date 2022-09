Inicia septiembre con un homicidio, en Huamantla

El noveno mes del presente año 2022 inició con un homicidio doloso en Tlaxcala. Esta vez ocurrió en un domicilio particular del Centro del Pueblo Mágico de Huamantla.

Policiaca Logra Dirección de Investigación de SSC 361 puestas a disposición por diversos delitos

El Sol de Tlaxcala tuvo conocimiento que un hombre identificado como Ernesto N., de 64 años de edad, fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, con evidentes signos de violencia en la cabeza y extremidades inferiores.

Entérate: ➡️ Interno del Cereso sale del coma, pero su estado de salud continúa grave

El reporte del hallazgo ocurrió alrededor de las 9:40 horas del 1 de septiembre, en la calle Victoria, entre Morelos e Hidalgo, donde el sobrino de la víctima refirió que acudió al domicilio de su tío Ernesto C. para dialogar con él, pero al no responderle y entrar por la fuerza, descubrió que estaba inconsciente en la bañera y no respondía.

Policiaca Aprehenden PGJE y FGEBC a sujeto por robo calificado

Aunado a ello, observó que sus pertenencias estaban tiradas y desordenadas al presuntamente ser víctima de un robo, por lo que decidió salirse para dar aviso a las autoridades. Instantes después acudió personal policiaco que ingresó a la vivienda y al notar indicios de un atraco, solicitó la presencia de personal paramédico de la Cruz Roja, cuyos integrantes decretaron que el sexagenario que se encontraba en la tina del baño en posición fetal, carecía de signos vitales al presentar una contusión y edema en frontal, boca, nariz y lesiones en extremidades inferiores.

Los detalles: ➡️ Sentencian a hombre y dos mujeres a 40 años de cárcel

Ante ello, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado se constituyó en el lugar para iniciar con las diligencias y recabar los indicios necesarios para integrarlos a la Carpeta de Investigación por este nuevo homicidio doloso en la entidad tlaxcalteca.

Policiaca Aprehenden a mujer por robo calificado, en Apizaco





El cuerpo fue trasladado al mortuorio del Servicio Médico Forense.





Más información: ➡️En Xiloxoxtla, muere vendedor en choque

El hombre identificado como Ernesto N., de 64 años de edad, fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, con evidentes signos de violencia en la cabeza y extremidades inferiores.

LEE MÁS: ⬇️

Policiaca Interno del Cereso sale del coma, pero su estado de salud continúa grave

Policiaca Rescatan a un militar de ser linchado en Tequexquitla