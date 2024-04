Policía Estatal hospitalizado muestra signos de mejoría, informa gobernadora Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó la noche de este miércoles que Antonio N., el elemento de la Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resultó gravemente herido tras ser salvajemente golpeado por pobladores de Zacatelco el pasado lunes, ha mostrado signos de mejoría.

Tras su intervención quirúrgica inmediata en el Hospital General de Tlaxcala, la mandataria señaló que las próximas 72 horas son cruciales para que el paciente pueda salir de este trance que se mantiene en pronóstico reservado.

Al dialogar con los médicos responsables de la cirugía y personal de turno, la gobernadora manifestó que le tranquiliza saber que Antonio Portillo, a quien conoce plenamente porque hace algunos años fue su colaborador, está en buenas manos y tiene la mejor atención.

“Portillo es una persona que conozco porque estuvo conmigo durante mucho tiempo, de hecho su familia aún tenía el teléfono de mi esposo y se comunicaron con él prácticamente desde el momento que se enteraron de lo sucedido, mi esposo me avisó y es como yo le hablé al secretario de Salud y desde ese momento y a lo largo de la madrugada estuvimos pendientes de su salud y de agilizar su cirugía”, expresó sen entrevista con El Sol de Tlaxcala a su salida del nosocomio pasadas las 22:00 horas de este miércoles.

Manifestó que “hoy su situación es compleja y el pronóstico reservado, pero tenemos muchas esperanzas de que saldrá… he estado muy en contacto con los médicos, con la directora del hospital y todo el equipo técnico que me comenta que tuvo una mejoría y eso es muy relevante porque está reaccionado después de la cirugía y este lapso de espera es importante y por eso quise venir, para decirle a la familia que no están solos”.

Refirió que los pacientes en un hospital son receptivos, aún estando intubados, por eso quiso decirle al oficial Portillo que está con las mejores atenciones, que no se preocupe de otra cosa más que de salir adelante, que le eche ganas y que lo primero era operarlo, lo cual se cumplió de manera inmediata y ha tenido todas las atenciones, al igual que el resto de pacientes que también están internados.

“Esperamos que vaya reaccionando favorablemente y la familia tiene nuestro apoyo a cualquier hora, su esposa e hijo están conscientes de nuestro respaldo que es total, permanente desde el primer momento que esto sucedió y no podemos perder tiempo, es una vida y cualquier vida para nosotros es sumamente importante y a eso nos hemos dedicado”, agregó.