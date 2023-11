Propinan golpiza a estudiante de secundaria, en Tenancingo

Una golpiza entre dos estudiantes de secundaria fue captada en videos y muestra la situación de violencia que prevalece en las instituciones educativas de Tlaxcala.

Padres de familia preocupados por el hecho compartieron tres videos a este Diario que evidencian los golpes y jalones de cabello que sufrió una joven el pasado martes 14 de noviembre al salir de la escuela, agresión que ocurrió sobre la vía pública.

En el video se aprecia a dos estudiantes que portan uniformes diferentes, una posee el conjunto deportivo de color verde con franja roja al costado y playera blanca, aparentemente de la escuela secundaria general Jaime Torres Bodet, situada en Tenancingo, mientras que la otra alumna porta pants color azul marino y playera blanca, presuntamente de la Secundaria Técnica No. 13 de Panzacola, en Papalotla.

La grabación dura alrededor de 30 segundos y comienza cuando la joven del pants verde jala del cabello a la otra estudiante y la tira al suelo para después propinarle diversos golpes en el rostro, incluso se aprecian gotas de sangre sobre el adoquín.

La adolescente que permanece en el suelo trata de responder la agresión y toma del cabello a la otra estudiante, pero los golpes que recibe en el rostro provocan que la suelte para cubrirse la cara.

En el video se escuchan frases de los estudiantes que presenciaron y grabaron la agresión, quienes animan a las adolescentes a seguir la pelea y otros piden que pare. ¡Ya suéltala! ¡Déjala pararse! ¡Sigue dándole! ¿Para eso vine? Son parte de los comentarios que hicieron los estudiantes. Incluso, en los primeros segundos del video, la joven que agrede comenta ¡No te metas con él!

Hasta el momento no existe versión oficial de los hechos, tampoco un pronunciamiento por parte de la institución educativa, pero los tutores comentaron que no harán nada como ha ocurrido en otras ocasiones, pues no es la primera vez que ocurre una agresión física entre estudiantes.

El padre de una estudiante que acude a la secundaria de Tenancingo compartió que las familias de las respectivas jóvenes ya intervinieron y presuntamente existen amenazas, pero los alumnos y tutores optaron por no involucrarse por temor y para evitar mayores problemas.