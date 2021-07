Sin identificar, restos humanos hallados en Tetla

Sin un perfil genético siguen los restos humanos hallados el pasado viernes 23 de julio en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que continúa con los trabajos forenses para determinar con exactitud a quien corresponden los restos que fueron encontrados en un predio baldío de la Segunda Sección de la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan.

La dependencia encargada de procurar justicia abrió la respectiva Carpeta de Investigación por el delito de homicidio para averiguar la cronología de los hechos, con el fin de determinar cómo ocurrió la muerte de la persona.

De manera extraoficial se sabe que la extremidad inferior y parte del dorso encontrados pertenecerían a un empresario del municipio de Chignahuapan, Puebla, secuestrado la semana pasada sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal y de quien hasta hoy se desconoce su paradero.

No obstante, la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, perteneciente a la PGJE, no ha sido notificada por sus similares de la Fiscalía General del Estado de Puebla para la debida colaboración y cruzar datos, por lo que las investigaciones siguen su cauce para determinar si se trató o no de un hecho doloso.

