Higinio Martínez aclara rumores: asumirá cargo como jefe de Gabinete de Delfina Gómez

El senador y recién nombrado jefe del Gabinete y Proyectos Especiales, Higinio Martínez Miranda, salió al paso de rumores y reafirmó que la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien inició su gestión este 16 de septiembre, cuenta con todo su apoyo y si no ha tomado protesta, es porque no había solicitado licencia en el Senado.

A través de sus redes sociales señaló que han surgido algunos comentarios mal intencionados en torno por qué no asistió a las actividades del 15 de septiembre, donde la mandataria estuvo presente en el último grito del ahora exgobernador, Alfredo del Mazo, y del 16, en que ella tomó protesta a parte de su nuevo gabinete, excepto a Martínez Miranda.

En algunas columnas y militantes de Morena generaron rumores en torno a que Higinio Martínez estaba molesto y que posiblemente no aceptaría el cargo de jefe de gabinete; sin embargo, a través de sus redes sociales confirmó que sí será parte del gobierno de Delfina Gómez.

Ante los comentarios, algunos de ellos intencionados, del porqué no asistí a las actividades del 15 y 16 de septiembre en #Toluca con la maestra @delfinagomeza, prefiero hacer una aclaración y no sigan los mismos:

El funcionario indicó que la gobernadora estaba enterada los motivos por los cuales no podría estar presente esos dos días.

2. Otro de los motivos es porque el nombramiento que me hizo, como jefe de Gabinete y Proyectos Especiales de su Gobierno, fue anunciado públicamente el miércoles 13 por la tarde. Para esa fecha no había presentado mi licencia en el Senado de la República, por lo cual no podía tomar protesta como funcionario de su gobierno en tanto no me sea concedida la licencia".

En tercer lugar señaló que su cargo es de nueva creación, por lo cual él no tuvo que participar en las actividades de entrega recepción y afirmó que tiene cerca de 13 años apoyando a Delfina Gómez y lo seguirá haciendo, ahora como funcionario, pues hay mucho por hacer por la entidad.

