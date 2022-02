Luego del asesinato dela joven Paula, suscitado a tres cuadras del parque central de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por sujetos desconocidos, Mariano Díaz, presidente del municipio, dijo que asume la responsabilidad como primera autoridad del municipio de todo lo que suceda en la demarcación.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde lamentó la muerte de Paula y a la vez dijo que asume la responsabilidad como primera autoridad de San Cristóbal de Las Casas, por lo que ha exigido a la Fiscalía del estado se esclarezca el asesinato de Paula, que dejó cuatro hijos en esta ciudad colonial.

Alcalde de San Cristóbal asume su responsabilidad sobre la muerte de Paula suscitado a tres cuadras del parque central de San Cristóbal de Las Casas pic.twitter.com/TtSURfLdtX — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 22, 2022

Sociedad Paula "N" logró tomarle una foto a su agresor en el momento preciso

Al ser cuestionado por diferentes medios de comunicación aseguró que, como primera autoridad del municipio, es el responsable de la seguridad de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, y lamentó los hechos dónde recientemente le privaron la vida a una persona cerca del parque central de esta ciudad.

"Yo como presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, yo soy el responsable directo de lo que suceda en el municipio, asumo la responsabilidad de todo lo que está pasando en San Cristóbal, pero no vamos a parar, estamos exigiendo justicia que se esclarezca y la detención del responsable del asesinato de Paula, dejando sus hijos sin sustento".

Así también aseguró que el ha sido amenazado de muerte por personas que no conoce, y si no hay control en San Cristóbal de Las Casas dijo que renunciará de su cargo como presidente municipal de San Cristóbal; "los sancristobalenses deben de vivir en paz y si no hay paz yo renuncio".

Publicado originalmente en El Heraldo de Chiapas