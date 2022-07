Se respira miedo en la Comunal tras explosión durante peritaje de policías

Irapuato, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Comunal Emiliano Zapata continúan con temor tras los hechos ocurridos la tarde del jueves, donde fueron localizadas varias bolsas con restos humanos y estalló un artefacto explosivo durante los peritajes.

Vecinos de la calle José Zapata pasan y observan de lejos la vivienda donde ocurrieron los hechos, la cual todavía se encuentra delimitada con cintas amarillas en las puertas y cinta roja a los lados, los daños ocasionados por la explosión dejaron el inmueble completamente inutilizable.

"Nos dijeron que no nos acercaramos porque había riesgo de que colapsaran los muros, lo bueno que no hay casa de ese lado porque si no también la hubiera afectado", comentó una vecina.

La escena fue difícil de procesar para los agentes tras lo ocurrido, pues parte de los restos hallados quedaron esparcidos por todas partes, como prueba de ello quedaron los muros blancos de la cochera y una de las habitaciones completamente manchados de sangre.

Lugareños evitan pasar por la calle de los hechos y a quienes no les queda opción para llegar a sus viviendas, hacen por cruzar la calle y pasar lo más lejos posible del lugar, las escenas que presenciaron los dejaron con una sensación de miedo e incertidumbre por lo que pueda ocurrir después.

Lugareños evitan pasar por la calle de los hechos y a quienes no les queda opción para llegar a sus viviendas, hacen por cruzar la calle y pasar lo más lejos posible del lugar. / Fotos: El Sol de Irapuato

"Cuando escuchamos la explosión pensamos que habían llegado a atacar a los militares, nos metimos a las casas y nos tiramos al piso esperando a que todo pasara".

A partir de lo sucedido ha aumentado la presencia militar en la zona, inclusive hay varias unidades en resguardo a distancia del lugar donde todo ocurrió, a varios metros a la redonda se encuentran restos de las cintas amarillas que los elementos utilizaron para delimitar la zona de riesgo.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado únicamente dio a conocer que la agente de la AIC y el perito lesionados se encontraban estables de salud, aún no se han dado a conocer más detalles sobre la investigación.

