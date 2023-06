Obligan a niña a tragarse una moneda en primaria de Cd. Madero; la pequeña casi muere

Una niña de apenas seis años casi muere al ser presuntamente obligada a tragar una moneda de un peso que se le quedó atorada en el esófago. Su madre acusa de lo ocurrido a la primaria donde asegura ocurrieron los hechos.

Frida Evelyn Rodríguez Ruiz señaló que fue avisada por la maestra de la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” de Ciudad Madero, que su hija había sufrido un accidente.

“Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, alrededor de las 11 de la mañana me hablaron diciéndome que mi hija estaba jugando con un niño con una moneda, pero no me mencionaron que el niño le metió una moneda y le tapó la boca y nariz”, indicó.

Para salvarle la vida a su hija, la madre de familia desembolso 15 mil pesos | Juan Hernández

Ella decidió llevarla a las instalaciones del Hospital Civil de Ciudad Madero, donde al no contar con los aparatos para los estudios necesarios, la canalizaron al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, pero tampoco fue atendida debidamente, por lo que la llevaron a una clínica particular.

“Nos empezamos a preocupar y después de buscar los medios para el costo del tratamiento acudimos a un particular y la llevamos a la Unidad Nacional con un gastroenterólogo para que se le hiciera todo el procedimiento de anestesiarla y sacarle la moneda por medio de una endoscopia”, externó.

Familia pagó 15 mil pesos para salvar a su hija

El proceso para salvarle la vida a su hija representó un costo de 15 mil pesos, por lo que al no tener apoyo de la escuela decidió actuar legalmente contra la institución educativa y la maestra.

“Vamos a proceder de manera legal en contra de la escuela y de la maestra, quien no se dio cuenta de los gritos, ni que la menor pedía auxilio”, externó.

Ante los hechos denunciados por la madre, autoridades educativas tomaron conocimiento del incidente y aseguran que están a la espera de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

La madre destacó que emitió una denuncia por los hechos contra la maestra del grupo, ya que expuso que fue un niño quien le metió una moneda y le tapó la boca y nariz | Juan Hernández

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Lorena Esmeralda Hernández Barrera, indicó que la supervisión escolar efectuó una acta administrativa contra la maestra responsable del grupo.

"El supervisor nos informa que realizó una nota de un acta administrativa a la maestra responsable del grupo en donde se encuentra la alumna", indicó.

El Crede confirmó que estos hechos ocurrieron en el plantel por lo que esperan los dictámenes especializados.

"La supervisión escolar de la zona correspondiente a esa escuela, informaron que los padres de familia hicieron la denuncia ante la autoridad competente y vamos a esperar como autoridades educativas ver cuál es la investigación que arroja al respecto y deslindar o fincar las responsabilidades", señaló.

Dijo que esperarán al desahogo de las pruebas y evidencias para poder aplicar sanciones contra la maestra del salón, “tenemos que esperar los resultados de la investigación que arrojen las autoridades en este caso".

Agregó que ya emitieron las recomendaciones al personal de la escuela para estar más atentos de lo que ocurra con los alumnos.

"Dimos las recomendaciones pertinentes a la directora así como los maestros y al supervisor de la zona de estar muy de cerca del asunto, para salvaguardar la integridad de los alumnos que es lo que más nos interesa", concluyó la representante del Centro, quien aseguró que se sigue de cerca el caso de la alumna que presuntamente fue obligada a tragar una moneda en escuela primaria de Ciudad Madero.

